kılıç iç mimarlık

• Işimizi komisyonculuk olarak algılamayız.
• Aç açıkta kalsak da, istemediğimiz hiçbir işi yapmayız.
• Bizi dinlemeyenlerle çalışmayız, mesleğimize saygısızlık yaptırmayız.
• Para için sevimli olamayiz ve takla atmayız.
• Müşterinin ayağına gitmekten gocunmayız.
• Beyan ettiğimizin dışında iş yapmayız, her işe bulaşmayiz.
• Yasalara ve genel ahlak kurallarına aykırı davranmayız.
• Heyecan duymadığımız işe kalkışmayız.
• Dürüstlüğümüze ve doğruluğumuza toz kondurmayız.
• Yıllar geçse de, söylediğimiz sözün, yaptığımız işin arkasından kaçmayız.
• Bütçenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre tavır takınmayız.
• Hatıra gönüle dayalı işlere sıcak bakmayız.
• Başkasının arkasını asla toplamayız.
• Yaptığımız hiçbir işten utanmayız, utanacağımız işi yapmayız.
• Işimizle ilgili, kendimizden başkasını suçlamayız.
• Amatör bir ruhla çalışma kavramına inanmayız, profesyonellikten şaşmayız.
• Başkasının parasını kullandığımızı hiç aklımızdan çıkartmayız.
• Cesur olmaktan, fikir uretmekten ve karşı çıkmaktan korkmayız.
• Deneme yapmayız, maceraya atılmayız.
• Bizlerin bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan müşterilerimizi asla unutmayız...
Ne mutlu bize...
- Hizmetler
- iç mimarlık 3D proje
- iş takibi
- çözüm ortalkığı
- anahtar teslimi iş
- Hizmet alanları
- OTEL, Restaurant, ve erzurum
- Şirket ödülleri
- doğu anadolunun en iyi iç mimarlık firması
- Adres
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gez mah k.kbekir cad no 35
25500 Erzurum
Türkiye
+90-5324006131 www.erzurummimarlik.com