현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
kılıç iç mimarlık
İç Mimarlar Erzurum
Genel Bakış 1Projeler (1) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • elit-kılıç turizm otelçilik , kılıç iç mimarlık kılıç iç mimarlık İç Dekorasyon
    elit-kılıç turizm otelçilik , kılıç iç mimarlık kılıç iç mimarlık İç Dekorasyon
    elit-kılıç turizm otelçilik , kılıç iç mimarlık kılıç iç mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    +3
    elit-kılıç turizm otelçilik

    • Işimizi komisyonculuk olarak algılamayız.

    • Aç açıkta kalsak da, istemediğimiz hiçbir işi yapmayız.

    • Bizi dinlemeyenlerle çalışmayız, mesleğimize saygısızlık yaptırmayız.

    • Para için sevimli olamayiz ve takla atmayız.

    • Müşterinin ayağına gitmekten gocunmayız.

    • Beyan ettiğimizin dışında iş yapmayız, her işe bulaşmayiz.

    • Yasalara ve genel ahlak kurallarına aykırı davranmayız.

    • Heyecan duymadığımız işe kalkışmayız.

    • Dürüstlüğümüze ve doğruluğumuza toz kondurmayız.

    • Yıllar geçse de, söylediğimiz sözün, yaptığımız işin arkasından kaçmayız.

    • Bütçenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre tavır takınmayız.

    • Hatıra gönüle dayalı işlere sıcak bakmayız.

    • Başkasının arkasını asla toplamayız.

    • Yaptığımız hiçbir işten utanmayız, utanacağımız işi yapmayız.

    • Işimizle ilgili, kendimizden başkasını suçlamayız.

    • Amatör bir ruhla çalışma kavramına inanmayız, profesyonellikten şaşmayız.

    • Başkasının parasını kullandığımızı hiç aklımızdan çıkartmayız.

    • Cesur olmaktan, fikir uretmekten ve karşı çıkmaktan korkmayız.

    • Deneme yapmayız, maceraya atılmayız.

    • Bizlerin bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan müşterilerimizi asla unutmayız...

    Ne mutlu bize...

    Hizmetler
    • iç mimarlık 3D proje
    • iş takibi
    • çözüm ortalkığı
    • anahtar teslimi iş
    Hizmet alanları
    OTEL, Restaurant, ve erzurum
    Şirket ödülleri
    doğu anadolunun en iyi iç mimarlık firması
    Adres
    gez mah k.kbekir cad no 35
    25500 Erzurum
    Türkiye
    +90-5324006131 www.erzurummimarlik.com
      Add SEO element