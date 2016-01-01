Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Firma olarak hizmet verdiğimiz canlı dikey bahçelerin yanı sıra iç mekanlar için özel olarak uygulanan tamamen doğal stabilize bitkiler ile şaşırtıcı tasarımlara imza atıyoruz.Stabilize yani korunmuş bitki ve yosunlarla yapılan dikey bahçeler hiçbir şekilde suya bakıma güneşe ihtiyaç duymamaktadır. Firma olarak özellikle oteller, havalimanları, hastaneler, tüm kamusal alanlar gibi geniş alanlarda değerlendirildiklerinde yaşam alanlarımızı kolaylaştırmakta ve güzelleştirmekte olan stabilize duvar bahçeler ile sizleri tanıştırmak için buradayız.