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Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Peyzaj Mimarları İzmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Bakım İhtiyacı Olmayan Bitkiler, Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ticari alanlar
    Bakım İhtiyacı Olmayan Bitkiler
    7 Boyunca Canlı ve Doğal Tablolar, Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    7 Boyunca Canlı ve Doğal Tablolar, Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    7 Boyunca Canlı ve Doğal Tablolar, Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    +2
    7 Boyunca Canlı ve Doğal Tablolar
    Yeni Nesil Dikey Bahçeler , Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları BahçeBitki & Çiçekler
    Yeni Nesil Dikey Bahçeler , Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
    Yeni Nesil Dikey Bahçeler , Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
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    Yeni Nesil Dikey Bahçeler
    Kurumsal Markanın Yeşil İle Buluşması ..!, Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ticari alanlar
    Kurumsal Markanın Yeşil İle Buluşması ..!, Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ticari alanlar
    Kurumsal Markanın Yeşil İle Buluşması ..!, Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları İskandinav Oto Galerileri
    +4
    Kurumsal Markanın Yeşil İle Buluşması ..!

    Firma olarak hizmet verdiğimiz canlı dikey bahçelerin yanı sıra iç mekanlar için özel olarak uygulanan tamamen doğal stabilize bitkiler ile şaşırtıcı tasarımlara imza atıyoruz.Stabilize yani korunmuş bitki ve yosunlarla yapılan dikey bahçeler hiçbir şekilde suya bakıma güneşe ihtiyaç duymamaktadır. Firma olarak özellikle oteller, havalimanları, hastaneler, tüm kamusal alanlar gibi geniş alanlarda değerlendirildiklerinde yaşam alanlarımızı kolaylaştırmakta ve güzelleştirmekte olan stabilize duvar bahçeler ile sizleri tanıştırmak için buradayız.

    Hizmetler
    • Peyzaj Mimarlığı
    • iç mimarlık
    • dekorasyon
    • Mimarlık
    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    2016/1 Sokak 30/C Bostanlı Mahallesi Karşıyaka / İzmir
    35100 İzmir
    Türkiye
    +90-2323320750 www.butikbahce.com

    Değerlendirmeler

    utopyatasarim merkezi
    6 ay önce
    Engin Zorbaz
    7 ay önce
    Abdullah Issi
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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