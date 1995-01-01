TORUN ÇELİK KAPI

Firmamız

1995 yılında Torun Dekorasyon olarak İstanbul Bahçelievler de kurulmuştur. Ardından ekonomik seri statik boyalı çelik kapılar, ahşap kaplamalı lüks kapılar ve apartman dış kapısı üretimine başlamıştır.

Torun tescilli markasına sahip firmamız çelik kapı üretimini sosyal bir sorumluluk olarak algılamakta ve sürekli daha güvenli çelik kapılar üretmeyi amaçlamaktadır.

Torun Çelik Kapı dünya standartlarındaki üretim teknolojisi ve tecrübeli teknik personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ürettiği çelik kapılarda müşteriye özel ölçüler kullanmaktadır. Ekonomik-Estetik-Güvenlik kavramlarını ciddiye alarak üretim yapmakta ve güvenli olduğu kadar her bütçeye de uygun çelik kapı sistemleri tasarlamaktadır.