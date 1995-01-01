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TORUN ÇELİK KAPI
Kapılar İstanbul
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    • Firmamız
    1995 yılında Torun Dekorasyon olarak İstanbul Bahçelievler de kurulmuştur. Ardından ekonomik seri statik boyalı çelik kapılar, ahşap kaplamalı lüks kapılar ve apartman dış kapısı üretimine başlamıştır.

    Torun tescilli markasına sahip firmamız çelik kapı üretimini sosyal bir sorumluluk olarak algılamakta ve sürekli daha güvenli çelik kapılar üretmeyi amaçlamaktadır.

    Torun Çelik Kapı dünya standartlarındaki üretim teknolojisi ve tecrübeli teknik personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ürettiği çelik kapılarda müşteriye özel ölçüler kullanmaktadır. Ekonomik-Estetik-Güvenlik kavramlarını ciddiye alarak üretim yapmakta ve güvenli olduğu kadar her bütçeye de uygun çelik kapı sistemleri tasarlamaktadır.

    Hizmetler
    • Lüks ve ekonomik seri apartman villa dış kapıları
    • apartman kapılar
    • apartman kapı modelleri
    • apartman kapı fiyatları
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    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    ikitelli keresteciler san.sitesi 15. blok no:8 ikitelli/Başakşehir
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124423331 www.torun.com.tr
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