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lazolini
Mimarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (7)
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    • Lazolini İnşaat & Mimarlık Tasarım Uygulama Limited Şirketi 10 Aralık 2001 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Kıbrıs’da butik inşaat işleri konsept geliştirme tasarım uygulama inşaat alanlarında bir çok projeyi başarı ile tamamlamıştır.

    Hizmetler
    • İnşaat
    • Ev&Villa&Ofis Anahtar Teslim Tadilat ve Dekorasyon
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Levent Cad. Güvercin Sok. No:14 Beşiktaş
    34320 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122535268 www.lazolini.com.tr

    Değerlendirmeler

    Elif Ozmen
    10 ay önce
    Baran Yılmaz
    12 ay önce
    ÇAĞATAY TURA
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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