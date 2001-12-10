Lazolini İnşaat & Mimarlık Tasarım Uygulama Limited Şirketi 10 Aralık 2001 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Kıbrıs’da butik inşaat işleri konsept geliştirme tasarım uygulama inşaat alanlarında bir çok projeyi başarı ile tamamlamıştır.