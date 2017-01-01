Kat73 Stüdyo

Kat 73 Studio, 2017 yılında minimal, çağdaş ve malzeme özellikli tasarımları ön planda tutarak yeni bir anlayış ve yaklaşımı dünyanıza kazandırmak amacıyla kuruldu. Mimarinin ve kültürlerarası anlayışın bir arada daha estetik ve önemli olduğuna inandığımız çizgimizle, kullanıcıyı ve fonksiyonu baz alarak ilerliyoruz.Hayata geçirdiğimiz projelerle değer yaratmanın yanı sıra, yenilikçi bir bakışaçısıyla Türkiye ve dünyada mimarlığı bir adım ileri taşımayı hedefliyoruz.Kazandığımız deneyimleri sizlerle paylaşmak ve hayalinizdeki tasarımları birlikte yaratmak için hizmetinizdeyiz.