현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Kat73 Stüdyo
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tamamlamak için tıklayın

    Kat 73 Studio, 2017 yılında minimal, çağdaş ve malzeme özellikli tasarımları ön planda tutarak yeni bir anlayış ve yaklaşımı dünyanıza kazandırmak amacıyla kuruldu. Mimarinin ve kültürlerarası anlayışın bir arada daha estetik ve önemli olduğuna inandığımız çizgimizle, kullanıcıyı ve fonksiyonu baz alarak ilerliyoruz.Hayata geçirdiğimiz projelerle değer yaratmanın yanı sıra, yenilikçi bir bakışaçısıyla Türkiye ve dünyada mimarlığı bir adım ileri taşımayı hedefliyoruz.Kazandığımız deneyimleri sizlerle paylaşmak ve hayalinizdeki tasarımları birlikte yaratmak için hizmetinizdeyiz.

    Hizmetler
    • Mimari Konsept Projesi
    • İç Mekan Tasarımı ve Uygulama Projesi
    Hizmet alanları
    Mimarlık, İç Mimarlık, ve İstanbul
    Adres
    Ayazma çıkmazı No:6 Yeniköy/ Sarıyer
    34464 İstanbul
    Türkiye
    +90-5078407529 www.kat73.com

    Değerlendirmeler

    Hüseyin Demir
    10 ay önce
    berk TUNCER
    yaklaşık 1 yıl önce
    Göksel Öztürk
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element