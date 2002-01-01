Homelife International Mortgage, 2002 yılında, kişi ve kurumlara en uygun koşullarda finans sağlamak amacı ile kurulmuştur. Şirketimiz başta emlak kredileri olmak üzere, ticari mallar, franchise alımları, lüks araçlar ve büyük çaplı projeler dahil tüm yatırım alanlarında kredi hizmeti veren Türkiye’nin Amerika’daki en büyük mortgage şirketidir. Şirketimiz kuruluşundan günümüze kadar, başta Amerika olmak üzere dünyanın her yerinden binlerce kişi ve kuruluşa milyarlarca dolar kredi sağlamıştır.

Amerika’nın Flori’da ve Michigan eyaletlerinde toplu emlak satışı yapan ve bunların kredilerini sağlayan tek şirket olmaktan dolayı gurur duymaktayız. Büyük kriz sonrası yüzyıllık bankaların battığı, binlerce mortgage şirketinin kapandığı süreçte dahi şirketimizin faaliyetlerine aralıksız devam edebilmiş olması da başarımızın ve güvenilirliğimizin kanıtıdır. Vizyonumuz; Yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımımızla Homelife International Mortgage’ı, kredi ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği finansman lideri haline getirmek ve uluslararası finans alanında referans gösterilen bir güce ulaşmak. Abd satılık ev ve amerikada yatırım yapmak için ulaşabilirsiniz.