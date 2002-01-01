현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
HomeLife
Emlakçılar Turkiye
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Homelife International Mortgage, 2002 yılında, kişi ve kurumlara en uygun koşullarda finans sağlamak amacı ile kurulmuştur. Şirketimiz başta emlak kredileri olmak üzere, ticari mallar, franchise alımları, lüks araçlar ve büyük çaplı projeler dahil tüm yatırım alanlarında kredi hizmeti veren Türkiye’nin Amerika’daki en büyük mortgage şirketidir. Şirketimiz kuruluşundan günümüze kadar, başta Amerika olmak üzere dünyanın her yerinden binlerce kişi ve kuruluşa milyarlarca dolar kredi sağlamıştır.

    Amerika’nın Flori’da ve Michigan eyaletlerinde toplu emlak satışı yapan ve bunların kredilerini sağlayan tek şirket olmaktan dolayı gurur duymaktayız. Büyük kriz sonrası yüzyıllık bankaların battığı, binlerce mortgage şirketinin kapandığı süreçte dahi şirketimizin faaliyetlerine aralıksız devam edebilmiş olması da başarımızın ve güvenilirliğimizin kanıtıdır. Vizyonumuz; Yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımımızla Homelife International Mortgage’ı, kredi ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği finansman lideri haline getirmek ve uluslararası finans alanında referans gösterilen bir güce ulaşmak. Abd satılık ev ve amerikada yatırım yapmak için ulaşabilirsiniz.

    Hizmet alanları
    Turkiye
    Adres
    00000 Turkiye
    Türkiye
    www.amerikadayatirimlar.com
      Add SEO element