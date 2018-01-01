Fakro Çatı Penceresi

Sağlam ve kaliteli özel üretim çatı penceresi modellerini firmamız üzerinden güvenle temin edebilirsiniz. Çatı, teras ve tavan arası bulunan ev ve iş yerlerinde bu alanları etkin olarak kullanmanın yolu doğru havalandırma ve ışık sistemini seçmekten geçer. Çatı pencereleri, bu alanları dekorasyonumuzun bir parçası haline getirecek, estetik ve dayanıklılık bakımından doğru imal edilmiş ürünlerden seçilmelidir.

Paslanmaz vida ve aparatlar kullanılan, su geçirmez boyalı, güneş ışınlarında solmayan renk seçeneklerine sahip çatı pencerelerini firmamızda bir arada bulabilirsiniz. Vakumlu cam sistemine sahip çatı pencerelerimiz, zamanla hava ve kir alarak kullanılmaz hale gelen standart pencerelerden çok daha üstün bir teknolojiyle üretilmiştir.