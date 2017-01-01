Ses Akustik

Ses yalıtımı nedir? Nasıl yaptırılır?

Özellikle şehir merkezlerinde yer alan apartman dairelerinde ev sahiplerinin en çok şikayet ettiği konulardan biri de yol ve sokak gürültüsüdür. Şehirde yaşamanın zorluklarından biri olan bu tarz istenmeyen sesleri engellemenin, y…

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