Ses Akustik

현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.
Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!
Enerji tasarrufu bugün artık hem bireysel düzeyde hem de çevresel açıdan dikkat etmemiz gereken oldukça önemli bir unsur. Küresel ısınma ile birlikte evresel olarak enerji kaynaklarının maksimum seviyede korunması artık hemen heme…
Hepimiz, evimizde sakin ve sessiz bir ortam oluşması için azami çaba gösterip sessizliğin tadını çıkarmak isteriz. Yapacağımız dekorasyon içinde ses izolasyonu sağlayacak malzemeler kullanarak ideal sessizliği sağlayabilir, özel ç…
Özellikle şehir merkezlerinde yer alan apartman dairelerinde ev sahiplerinin en çok şikayet ettiği konulardan biri de yol ve sokak gürültüsüdür. Şehirde yaşamanın zorluklarından biri olan bu tarz istenmeyen sesleri engellemenin, y…