BANYAN CONCEPT

현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.
Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!
Evimiz
bir anlamda bizim sığınağımızdır; dinlendiğimiz,
eğlendiğimiz, çalıştığımız, sosyalleştiğimiz, günü
sonlandırdığımız ve tabii ki yeni güne başladığımız, bize
ait olan ve bizden izler taşıyan, dolayısıyla bizim için…
Hediye almak zor iştir. Hem bütçenizi aşmayacak, hem öyle ucuz ve değersiz görünmeyecek, hem çok gösteriş meraklısı olmayacak, hem manevi bir kıymeti olacak, hem de hediyeyi alan kişinin gerçekten seveceği ve kullanacağı bir şey o…
Zaman
zaman yaşadığımız yerler bize sıkıcı ve bunaltıcı gelmeye
başlar, bir şeyleri değiştirmek isteriz. Oturma grubunun ne kadar
yeni ve son trend modellerden olduğu ya da zemin döşemesinin yeni
ya da eski olması önemli değildir…