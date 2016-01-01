Mahir Mobilya olarak kalite politikamız, Mahir Mobilya ailesinin taahhütleri çerçevesinde faaliyet göstermek ve aşağıdaki temel prensipleri herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçirmektir.Hizmet verdiğimiz mobilya sektöründe; Türkiye’nin girişimci, lider, gelişime odaklanmış, kurumsallaşmış firma yapısına sahip olmak,
Uluslararası standartlar ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, Mahir Mobilya'’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak,
Toplam Kalite Yönetimi düşüncesi ile sistemlerimizi ve süreçlerimizi müşteri beklentilerini de esas alarak sürekli iyileştirmek, müşteri odaklı hizmet, kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışı, kurum içinde ve dışında güvenilir ve saygın ilişkiler kurmak, lider olmak ve geleceği kurgulamak,
Etkin yönetim, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan, çalışanların bilinçli katılımı ile, tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında ve yüksek verimle karşılamak ve sürdürmek,
Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli ve sürekli yeni ürünler sunmak,
Müşterilerin şikayetlerini objektif olarak değerlendirmek ve şikayetlere ivedilikle çözüm üretmek, müşteri memnuniyetsizliğini ortadan kaldıracak sürekli iyileştirme yöntemleri belirlemek için var olan kaynakları kullanmak,
İş ve kaynak yönetiminde süreç odaklı bakış açısı ile, sürekli gelişme hedeflerini yaygın katılımla gerçekleştirmek,
Kalite ve Güven Politikamızdır.
- Hizmetler
- Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri
- Hizmet alanları
- Turkiye
- istanbul
- Türkiye Cumhuriyeti
- ANKARA TÜRKİYE
- İZMİR TÜRKİYE
- almanya
- fransa
- Şirket ödülleri
- Altın Marka Ödülü, Tüketici Akademisi Kalite Ödülü, Dünya Kalite Ödülü
- Adres
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Caferağa Mahallesi Moda Caddesi No 26b Kadiköy
34704 İstanbul
Türkiye
+90-2163300013 www.mahirmobilya.net
1969 yılının son çeyreğinde kurulan Mahir Mobilya yaptığı yatırımlar ve başarılı pazarlama stratejileriyle kısa sürede sektörün sayılı firmalarından biri olmayı başarmıştır. Piyasadaki arz talebini iyi bir şekilde değerlendiren, yeniliğe açık olması nedeniyle kendini sürekli yenileyen, en sağlıklı büyümenin müşteri memnuniyetine dayalı olduğunu bilen ve müşterilerine maksimum faydalar üreten bir kuruluştur. Kaliteli ürün kaliteli hizmet prensibinden vazgeçmeden en uygun fiyatı sunmayı ilke edinen, fabrikasyon standartlar yanında özel ölçülü ürünlerde de müşterisinin hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürme politikasını benimseyen bir kuruluştur. Müşterilerinden aldığı güç ile yarınlara umutla bakan Mahir Mobilya her geçen gün kendisini yenileyerek daha sağlam adımlarla durmadan hep ileri gitmeyi hedeflemektedir.