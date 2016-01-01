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Mahir Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Yeni Trend Yatak Odası Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Yeni Trend Yatak Odası Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Yeni Trend Yatak Odası Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Yeni Trend Yatak Odası Modelleri
    Yatak Odası Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Yatak Odası Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Yatak Odası Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    +15
    Yatak Odası Modelleri
    Koltuk Takımları, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Koltuk Takımları, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Koltuk Takımları, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +12
    Koltuk Takımları
    2016 Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    2016 Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    2016 Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +14
    2016 Koltuk Modelleri
    Avangart Mobilya Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Avangart Mobilya Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Avangart Mobilya Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +11
    Avangart Mobilya Modelleri
    Trend Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Trend Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Trend Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +10
    Trend Koltuk Modelleri

    Mahir Mobilya olarak kalite politikamız, Mahir Mobilya ailesinin taahhütleri çerçevesinde faaliyet göstermek ve aşağıdaki temel prensipleri herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçirmektir.Hizmet verdiğimiz mobilya sektöründe; Türkiye’nin girişimci, lider, gelişime odaklanmış, kurumsallaşmış firma yapısına sahip olmak,

    Uluslararası standartlar ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, Mahir Mobilya'’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak,

    Toplam Kalite Yönetimi düşüncesi ile sistemlerimizi ve süreçlerimizi müşteri beklentilerini de esas alarak sürekli iyileştirmek, müşteri odaklı hizmet, kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışı, kurum içinde ve dışında güvenilir ve saygın ilişkiler kurmak, lider olmak ve geleceği kurgulamak,

    Etkin yönetim, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan, çalışanların bilinçli katılımı ile, tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında ve yüksek verimle karşılamak ve sürdürmek,

    Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli ve sürekli yeni ürünler sunmak,

    Müşterilerin şikayetlerini objektif olarak değerlendirmek ve şikayetlere ivedilikle çözüm üretmek, müşteri memnuniyetsizliğini ortadan kaldıracak sürekli iyileştirme yöntemleri belirlemek için var olan kaynakları kullanmak, 

    İş ve kaynak yönetiminde süreç odaklı bakış açısı ile, sürekli gelişme hedeflerini yaygın katılımla gerçekleştirmek,

    Kalite ve Güven Politikamızdır.

    Hizmetler
    Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri
    Hizmet alanları
    • Turkiye
    • istanbul
    • Türkiye Cumhuriyeti
    • ANKARA TÜRKİYE
    • İZMİR TÜRKİYE
    • almanya
    • fransa
    Şirket ödülleri
    Altın Marka Ödülü, Tüketici Akademisi Kalite Ödülü, Dünya Kalite Ödülü
    Adres
    Caferağa Mahallesi Moda Caddesi No 26b Kadiköy
    34704 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163300013 www.mahirmobilya.net
    Yasal mülkiyet

    1969 yılının son çeyreğinde kurulan Mahir Mobilya yaptığı yatırımlar ve başarılı pazarlama stratejileriyle kısa sürede sektörün sayılı firmalarından biri olmayı başarmıştır. Piyasadaki arz talebini iyi bir şekilde değerlendiren, yeniliğe açık olması nedeniyle kendini sürekli yenileyen, en sağlıklı büyümenin müşteri memnuniyetine dayalı olduğunu bilen ve müşterilerine maksimum faydalar üreten bir kuruluştur. Kaliteli ürün kaliteli hizmet prensibinden vazgeçmeden en uygun fiyatı sunmayı ilke edinen, fabrikasyon standartlar yanında özel ölçülü ürünlerde de müşterisinin hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürme politikasını benimseyen bir kuruluştur. Müşterilerinden aldığı güç ile yarınlara umutla bakan Mahir Mobilya her geçen gün kendisini yenileyerek daha sağlam adımlarla durmadan hep ileri gitmeyi hedeflemektedir.

    Değerlendirmeler

    mahir mobilya
    En güzel mobilya modelleri, kaliteli ve güvenilir firma Mahir Mobilya'dan alınabilir.
    yaklaşık 7 yıl önce
    Ahmet çamlıca
    Tasarımlar ve kalite üst sınıf. Başarılı. Uzun yıllara dayanan tecrübe ile çalışıyorlar. Teşekkürler Mahir mobilya 👍👍👍
    4 yıldan fazla önce
    melda bozkurt
    Müşterinin ne istediğini anlayan, ilgili ve çözüm üretici bir firma. Teşekkür ediyoruz.
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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