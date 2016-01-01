Mahir Mobilya olarak kalite politikamız, Mahir Mobilya ailesinin taahhütleri çerçevesinde faaliyet göstermek ve aşağıdaki temel prensipleri herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçirmektir.Hizmet verdiğimiz mobilya sektöründe; Türkiye’nin girişimci, lider, gelişime odaklanmış, kurumsallaşmış firma yapısına sahip olmak,

Uluslararası standartlar ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, Mahir Mobilya'’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak,

Toplam Kalite Yönetimi düşüncesi ile sistemlerimizi ve süreçlerimizi müşteri beklentilerini de esas alarak sürekli iyileştirmek, müşteri odaklı hizmet, kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışı, kurum içinde ve dışında güvenilir ve saygın ilişkiler kurmak, lider olmak ve geleceği kurgulamak,

Etkin yönetim, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan, çalışanların bilinçli katılımı ile, tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında ve yüksek verimle karşılamak ve sürdürmek,

Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli ve sürekli yeni ürünler sunmak,

Müşterilerin şikayetlerini objektif olarak değerlendirmek ve şikayetlere ivedilikle çözüm üretmek, müşteri memnuniyetsizliğini ortadan kaldıracak sürekli iyileştirme yöntemleri belirlemek için var olan kaynakları kullanmak,

İş ve kaynak yönetiminde süreç odaklı bakış açısı ile, sürekli gelişme hedeflerini yaygın katılımla gerçekleştirmek,

Kalite ve Güven Politikamızdır.