STUDIOARCH

5 yılı aşkın bir süredir, butik hizmet anlayışı çerçevesinde, ağırlıklı olarak ev, cafe, bar, restoran, ofis müşterilerine iç mimari ve mimari proje ve uygulama danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Tasarımlarımızla, güncel gereksinmeleri zengin deneyimlere çevirecek çağdaş mekanlar, ürünler ve fikirler yaratma gayesindeyiz. Tasarım sürecinde yaratıcılığa önem verir, yeni üretim teknikleri ve materyallerini kullanarak sadeliğin ve işçiliğin öne çıktığı büyük ve küçük olmak üzere tüm projeler; zamansız, fonksiyonel, tamamen özgün tasarımlar olarak ele alınır ve doğru, ekonomik malzeme ve kusursuz detay çözümleri ile hayata geçirilir.

HiZMETLER:

• Mimari Tasarım ,Proje ve Uygulama Hizmetleri

• Konsept Proje

• Avan Proje

• Uygulama (Ruhsat) Projesi

• 3d Görselleştirme ve Sunum Hizmetleri

• Mekanik, Elektrik, İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje-uygulama koordinasyonunun sağlanması

• Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri

• Kentsel Dönüşüm Projeleri

• Proje Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı

• İç Mimari Tasarım, Proje ve Uygulama Hizmetleri

• Ulusal ve Uluslararası Fuar Stand Tasarım ve Uygulama

• Ürün Standı, Dekor Tasarım ve Uygulama Hizmetleri