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STUDIOARCH
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 9Projeler (9) 2Yeni Fikirler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Yarışma projesi / Ankara, STUDIOARCH STUDIOARCH
    Yarışma projesi / Ankara, STUDIOARCH STUDIOARCH
    Yarışma projesi / Ankara, STUDIOARCH STUDIOARCH
    +6
    Yarışma projesi / Ankara
    PETSHOP PROJESİ, STUDIOARCH STUDIOARCH
    PETSHOP PROJESİ, STUDIOARCH STUDIOARCH
    PETSHOP PROJESİ, STUDIOARCH STUDIOARCH
    +3
    PETSHOP PROJESİ
    AYTEMİZ - HOME OFFICE PROJESI, STUDIOARCH STUDIOARCH
    AYTEMİZ - HOME OFFICE PROJESI, STUDIOARCH STUDIOARCH
    AYTEMİZ - HOME OFFICE PROJESI, STUDIOARCH STUDIOARCH
    +2
    AYTEMİZ - HOME OFFICE PROJESI
    BANKA TASARIMI, STUDIOARCH STUDIOARCH
    BANKA TASARIMI, STUDIOARCH STUDIOARCH
    BANKA TASARIMI, STUDIOARCH STUDIOARCH
    +1
    BANKA TASARIMI
    ULUS KONUT PROJESİ, STUDIOARCH STUDIOARCH İç Dekorasyon Ahşap Yeşil
    ULUS KONUT PROJESİ, STUDIOARCH STUDIOARCH İç Dekorasyon Ahşap Turkuaz
    ULUS KONUT PROJESİ, STUDIOARCH STUDIOARCH İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +2
    ULUS KONUT PROJESİ
    HİSAREVLERİ VİLLA PROJESİ - BAHÇE KATI, STUDIOARCH STUDIOARCH İç Dekorasyon
    HİSAREVLERİ VİLLA PROJESİ - BAHÇE KATI, STUDIOARCH STUDIOARCH İç Dekorasyon
    HİSAREVLERİ VİLLA PROJESİ - BAHÇE KATI, STUDIOARCH STUDIOARCH İç Dekorasyon
    +6
    HİSAREVLERİ VİLLA PROJESİ - BAHÇE KATI
    Hepsini göster: 9 proje

    5 yılı aşkın bir süredir, butik hizmet anlayışı çerçevesinde, ağırlıklı olarak ev, cafe, bar, restoran, ofis müşterilerine iç mimari ve mimari proje ve uygulama danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. 

    Tasarımlarımızla, güncel gereksinmeleri zengin deneyimlere çevirecek çağdaş mekanlar, ürünler ve fikirler yaratma gayesindeyiz. Tasarım sürecinde yaratıcılığa önem verir, yeni üretim teknikleri ve materyallerini kullanarak sadeliğin ve işçiliğin öne çıktığı büyük ve küçük olmak üzere tüm projeler; zamansız, fonksiyonel, tamamen özgün tasarımlar olarak ele alınır ve doğru, ekonomik malzeme ve kusursuz detay çözümleri ile hayata geçirilir. 

    HiZMETLER:

    • Mimari Tasarım ,Proje ve Uygulama Hizmetleri

    • Konsept Proje

    • Avan Proje

    • Uygulama (Ruhsat) Projesi

    • 3d Görselleştirme ve Sunum Hizmetleri

    • Mekanik, Elektrik, İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje-uygulama koordinasyonunun sağlanması

    • Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri

    • Kentsel Dönüşüm Projeleri

    • Proje Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı

    • İç Mimari Tasarım, Proje ve Uygulama Hizmetleri

    • Ulusal ve Uluslararası Fuar Stand Tasarım ve Uygulama

    • Ürün Standı, Dekor Tasarım ve Uygulama Hizmetleri

    Hizmetler
    MİMARİ VE İÇ MİMARİ PROJE TASARIMI
    Hizmet alanları
    • TASARIM
    • UYGULAMA
    • MOBİLYA İMALATI
    • İNŞAAT
    Adres
    İNÖNÜ CADDESİ SÜMER SOKAK SÜMKO M1-B BLOK DAİRE 25
    34736 İstanbul
    Türkiye
    +90-5324100905 www.studyoarch.com
    Yasal mülkiyet


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