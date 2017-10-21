VAGOON HOUSE

8 küçük, güzel ve ekonomik ev modeli

Bugünlerde tüm dünyada trend olan mimari bir akım var: Mini evler! Eskiden bir ev ne kadar büyükse o kadar konforlu, yaşanılabilir ve cazip görülürdü. Ama modern çağ ilerledikçe bu anlayış da değişiyor ve insanlar minimalist bir a…

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