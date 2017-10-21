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VAGOON HOUSE
İnşaat Şirketleri İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • VAGOON HOTEL, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Prefabrik ev
    VAGOON HOTEL, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Prefabrik ev
    VAGOON HOTEL, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Prefabrik ev
    +4
    VAGOON HOTEL
    VAGOON #4, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Prefabrik ev
    VAGOON #4, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Prefabrik ev
    VAGOON #4, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Prefabrik ev
    +4
    VAGOON #4
    VAGOON #3, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Prefabrik ev
    VAGOON #3, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Prefabrik ev
    VAGOON #3, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Prefabrik ev
    +2
    VAGOON #3
    VAGOON OFFICE, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Minimalist Çalışma Odası
    VAGOON OFFICE, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Minimalist Çalışma Odası
    VAGOON OFFICE, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Minimalist Çalışma Odası
    +3
    VAGOON OFFICE
    VAGOON #2, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Bungalov
    VAGOON #2, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Bungalov
    VAGOON #2, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Bungalov
    +6
    VAGOON #2
    VAGOON #1, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Ticari alanlar
    VAGOON #1, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Ticari alanlar
    VAGOON #1, VAGOON HOUSE VAGOON HOUSE Ticari alanlar
    +3
    VAGOON #1

    Dünyaca ünlü Tiny House akımının Türkiye'deki öncüsü

    Hizmetler
    Mobil Ev, Ofis, ve İş yerleri
    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    01130 İstanbul
    Türkiye
    +90-5327707237 www.vagoonhouse.com
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