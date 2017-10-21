VAGOON HOUSE

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Dünyaca ünlü Tiny House akımının Türkiye'deki öncüsü
Minik evler, son yıllarda tüm dünyada giderek daha da yaygınlaşan bir trend haline geldi. Küçük evler inşa etmek ve küçük evlerde yaşamak öylesine yaygınlaştı ki bu artık bir sosyal hareket olarak görülüyor.
Bugünlerde tüm dünyada trend olan mimari bir akım var: Mini evler! Eskiden bir ev ne kadar büyükse o kadar konforlu, yaşanılabilir ve cazip görülürdü. Ama modern çağ ilerledikçe bu anlayış da değişiyor ve insanlar minimalist bir a…
Ev yaptırmak, özellikle son yıllarda ülkemizde oldukça yaygın hale gelen faaliyetlerden biri. Eskiden inşaatı tamamen bir ev satın almak daha zahmetsiz ve daha ekonomik bir yatırım olarak görülüyordu ve gerçekten de öyleydi çünkü…