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Nunu Yapı Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Mutfak Projeleri, Nunu Yapı Mimarlık Nunu Yapı Mimarlık Ankastre mutfaklar Ahşap Ahşap rengi
    Mutfak Projeleri, Nunu Yapı Mimarlık Nunu Yapı Mimarlık Ankastre mutfaklar Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Mutfak Projeleri, Nunu Yapı Mimarlık Nunu Yapı Mimarlık Ankastre mutfaklar Ahşap-Plastik Kompozit Bej
    +4
    Mutfak Projeleri
    Gümüş Mağazası , Nunu Yapı Mimarlık Nunu Yapı Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Gümüş Mağazası , Nunu Yapı Mimarlık Nunu Yapı Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Gümüş Mağazası
    Nof Hukuk Bürosu , Nunu Yapı Mimarlık Nunu Yapı Mimarlık Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    Nof Hukuk Bürosu , Nunu Yapı Mimarlık Nunu Yapı Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Nof Hukuk Bürosu , Nunu Yapı Mimarlık Nunu Yapı Mimarlık Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    +4
    Nof Hukuk Bürosu

    Nunu Yapı Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ayhan Karakaya tarafından 1997 yılında  kurulan İstanbul merkezli bir mimarlık firmasıdır.

    Yoğunlukla bugüne değin restorasyon ve konut projeleri üzerinde çalışan ekibimiz, uzmanlık alanlarına ofis ve ticari alanları da ekleyerek portfolyosunu gün geçtikçe zenginleştirmektedir. Tüm projelerimizi, büyük ölçekte ele alıp  etütlerle projenin ön iskeletini oluşturarak, küçük ölçekte tüm uygulama detayları ile tamamlamaktayız. Projelerimizi tasarlarken maksimum rahatlık ve kolay kullanılabilirlik ana kriterlerimizdir. Nunu Yapı mimari ihtiyaçlara en iyi cevap verebilen, ekonomik, sürdürülebilir, estetik dokusu bulunan projeler üreterek müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedeflemiştir. Alanında tecrübeli mimar ve mühendislerden oluşan ekibimizle imza attığımız bir çok proje hedefimizde ne kadar gerçekçi olduğumuzu göstermektedir. Her yönden güven duyulan bir firma olarak piyasadaki sürdürülebilirliğini devam ettirebilmek bilinciyle yaptığımız projelerimizi zamanında ve sorunsuz şekilde teslim etmeye özen göstermekteyiz.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • proje danışmanlık
    • kontrolörlük
    Hizmet alanları
    Mimari ve İstanbul
    Adres
    Nato Caddesi No:2 Tukenmez Kalem Plaza Kat:2, 34418 Seyrantepe / Kağıthane
    34418 İstanbul
    Türkiye
    +90-8504737868 www.nunuyapi.com
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