Nunu Yapı Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olan Ayhan Karakaya tarafından 1997 yılında kurulan İstanbul merkezli bir mimarlık firmasıdır.

Yoğunlukla bugüne değin restorasyon ve konut projeleri üzerinde çalışan ekibimiz, uzmanlık alanlarına ofis ve ticari alanları da ekleyerek portfolyosunu gün geçtikçe zenginleştirmektedir. Tüm projelerimizi, büyük ölçekte ele alıp etütlerle projenin ön iskeletini oluşturarak, küçük ölçekte tüm uygulama detayları ile tamamlamaktayız. Projelerimizi tasarlarken maksimum rahatlık ve kolay kullanılabilirlik ana kriterlerimizdir. Nunu Yapı mimari ihtiyaçlara en iyi cevap verebilen, ekonomik, sürdürülebilir, estetik dokusu bulunan projeler üreterek müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedeflemiştir. Alanında tecrübeli mimar ve mühendislerden oluşan ekibimizle imza attığımız bir çok proje hedefimizde ne kadar gerçekçi olduğumuzu göstermektedir. Her yönden güven duyulan bir firma olarak piyasadaki sürdürülebilirliğini devam ettirebilmek bilinciyle yaptığımız projelerimizi zamanında ve sorunsuz şekilde teslim etmeye özen göstermekteyiz.