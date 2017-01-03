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4MK Mimarlık
Mimarlar Adana
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    • 2010 yılı itibariyle mimari yapı projeleri, iç mimari proje, kentsel dönüşüm alanında uzman kadro ve iş tecrübesiyle adana ve çevre illerde sizlere hizmet vermekteyiz. Mimari ve İç Mimari alanda profesyonel mimar ekip arkadaşlarımız, kendi atölyelerimiz ve ustalarımızla sizlere en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayız.

    Hizmetler
    • mimari yapı projeleri
    • iç mimari proje ve uygulama
    • görselleştirme
    • kentsel dönüşüm
    • imalat atölyeleri
    Hizmet alanları
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • adana
    Adres
    mahfesığmaz mahallesi adnan kahveci bulvarı no 16
    01170 Adana
    Türkiye
    +90-3222320004 www.4mkmimarlik.com
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