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Mimarea Mimarlık &amp; İç Mimarlık
İç Mimarlar Antalya
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • KARAMANCI ILICA ÇARŞI (Mehmet Karamancı)
    Talip Yörükoglu İş Merkezi, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    Talip Yörükoglu İş Merkezi, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    Talip Yörükoglu İş Merkezi, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    Talip Yörükoglu İş Merkezi
    Deri Mağazası Kumköy, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    Deri Mağazası Kumköy, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    Deri Mağazası Kumköy, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    +3
    Deri Mağazası Kumköy
    Av. Bekir Yoldan Sorgun villa, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    Av. Bekir Yoldan Sorgun villa, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    Av. Bekir Yoldan Sorgun villa, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    +10
    Av. Bekir Yoldan Sorgun villa
    ARC Hukuk Bürosu, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Ticari alanlar
    ARC Hukuk Bürosu, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Ticari alanlar
    ARC Hukuk Bürosu, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Ticari alanlar
    +12
    ARC Hukuk Bürosu
    Handan Ahmet Yılmaz Evrenseki Villa, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    Handan Ahmet Yılmaz Evrenseki Villa, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    Handan Ahmet Yılmaz Evrenseki Villa, Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık Mimarea Mimarlık & İç Mimarlık
    +4
    Handan Ahmet Yılmaz Evrenseki Villa
    Hepsini göster: 8 proje

    Yaşadığınız mekanları, daha etkili ve sizi yansıtacak

    şekilde keyifle kullanmanızı sağlayacak dekorasyonu ve tasarımı yalnızca sizin için, size özel tasarlayan ‘’MİMAREA’’

    Sizde evinize, ofisinize değişiklikler bekliyorsanız Mimarea ofisine uğramadan hayatınıza devam etmeyin. Yoksa yaşadığınız yer hep yarım kalır.

    Hayat tatlı telaşlarla güzeldir ferahlığıyla, rahatlığıyla, sevdiklerinizle ve en keyifli anlarıyla daha güzelleşir yaşam. Tüm renklerin arasından muhakkak birini seçer ve ona bağlanırız. Kimi zaman gösterişe sadelikler katar, zarafete sportif bir anlam yüklemek isteriz. Her şeyin özünde huzuru ve mutluluğu ararız. İşte tam bu noktada yüreğimizin sesini dışarı çıkarırız. Mimarea sizi evinizde öyle bir yansıtır ki ait olduğunuz yerdir artık orası. Sizin gözlerinizden bakar sizin yüreğinizi dinler. İşte tam bu, tam bunu anlatmak istemiştim dersiniz. Ve mimarea ile artık: Düşünceleriniz, hayalleriniz gerçektir. Aynı sizin gibi. Eviniz sizsiniz, sizi anlatır eviniz.

    Hizmetler
    İç Mimarlık & Mimarlık & Tasarım & Uygulama
    Hizmet alanları
    ANTALYA – Manavgat
    Adres
    yukarı hisar mah. 7016 sok. no:1 Manavgat/ANTALYA
    07600 Antalya
    Türkiye
    +90-5326108832 www.mimarea.com.tr
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