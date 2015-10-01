Derli Toplu

Tidy room Tidy mind (düzenli oda düzenli zihin ) felsefesinden yola çıkarak oluşturduğumuz "tidy room"başlıklı dekorasyon bölümümz öncesi /sonrası mantığında evinizi güncellemek ve herhangi bir odaya yepyeni bir görünüm vermek için son derece pratik bir dönüşüm sürecidir.
Bu tarz bir dekorasyon anlayışı ile günlük yaşamın kargaşasından sonra dinlenmek için enerjisi yüksek dağınıklık ve kaostan uzak mekanlara sahip olacaksınız.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki düzenli, içinde yaşayan kişileri mutlu edecek dekorasyonlara sahip mekanlar hem kilo kontrolünde hem de ruhsal arınma ve zihin gelişiminde %90 fayda sağlıyor.
Güzel dekore edilmiş, temiz ve düzenli alanlara sahip olmak istiyosanız "tidy room" dekorasyon anlayışını tercih edebilirsiniz.
- Hizmetler
- Mekan çözümleri: Odaları mümkün olan en iyi yerleşim içinde
- tam potansiyel ile kullanarak düzenlemek
- sıfırdan ya da mevcut ürünleri değerlendirerek şaşırtıcı mekanlar yaratmak . Garaj
- tavan arası
- bodurm gibi atıl alanları değerlendirerek fonksiyonel kullanım alanları yaratmak
- Hizmet alanları
- iç mimarlık, dekorasyon, ve istanbul
- Adres
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tom tom mahallesi kumbaracı yokuşu no:42/A Beyoğlu
34433 Istanbul
Türkiye
+90-2122443110 www.derlitoplu.com.tr