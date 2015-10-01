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Derli Toplu
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    Evlenen Çiftler İçin Derli Toplu'nun Verdiği Hizmetler
    ÇOCUKLAR İÇİN DÜZEN
    Çekmeceler Nasıl Düzenlenmeli?

    Tidy room Tidy mind (düzenli oda düzenli zihin ) felsefesinden yola çıkarak oluşturduğumuz "tidy room"başlıklı dekorasyon bölümümz öncesi /sonrası mantığında evinizi güncellemek ve herhangi bir odaya yepyeni bir görünüm vermek için son derece pratik bir dönüşüm sürecidir.

    Bu tarz bir dekorasyon anlayışı ile günlük yaşamın kargaşasından sonra dinlenmek için enerjisi yüksek dağınıklık ve kaostan uzak mekanlara sahip olacaksınız.

    Yapılan araştırmalar gösteriyor ki düzenli, içinde yaşayan kişileri mutlu edecek dekorasyonlara sahip mekanlar hem kilo kontrolünde hem de ruhsal arınma ve zihin gelişiminde %90 fayda sağlıyor.

    Güzel dekore edilmiş, temiz ve düzenli alanlara sahip olmak istiyosanız "tidy room" dekorasyon anlayışını tercih edebilirsiniz.

    Hizmetler
    • Mekan çözümleri: Odaları mümkün olan en iyi yerleşim içinde
    • tam potansiyel ile kullanarak düzenlemek
    • sıfırdan ya da mevcut ürünleri değerlendirerek şaşırtıcı mekanlar yaratmak . Garaj
    • tavan arası
    • bodurm gibi atıl alanları değerlendirerek fonksiyonel kullanım alanları yaratmak
    Hizmet alanları
    iç mimarlık, dekorasyon, ve istanbul
    Adres
    tom tom mahallesi kumbaracı yokuşu no:42/A Beyoğlu
    34433 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122443110 www.derlitoplu.com.tr

    Değerlendirmeler

    Olga Yudenkova
    Aslında, burada kesinlikle harika bir cam üfleyicinin atölyesi var. Eşsiz ve harika şeyler yapıyor. Ve ustalık sınıfları yürütüyor. İstanbul'u ziyaret ederken uğramanızı şiddetle tavsiye ederim.
    7 ay önce
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