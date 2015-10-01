Derli Toplu

Tidy room Tidy mind (düzenli oda düzenli zihin ) felsefesinden yola çıkarak oluşturduğumuz "tidy room"başlıklı dekorasyon bölümümz öncesi /sonrası mantığında evinizi güncellemek ve herhangi bir odaya yepyeni bir görünüm vermek için son derece pratik bir dönüşüm sürecidir.

Bu tarz bir dekorasyon anlayışı ile günlük yaşamın kargaşasından sonra dinlenmek için enerjisi yüksek dağınıklık ve kaostan uzak mekanlara sahip olacaksınız.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki düzenli, içinde yaşayan kişileri mutlu edecek dekorasyonlara sahip mekanlar hem kilo kontrolünde hem de ruhsal arınma ve zihin gelişiminde %90 fayda sağlıyor.

Güzel dekore edilmiş, temiz ve düzenli alanlara sahip olmak istiyosanız "tidy room" dekorasyon anlayışını tercih edebilirsiniz.