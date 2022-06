Misyonumuz

Sektöründe Lider Olabilmek İçin İşverenlerinin İhtiyaç Ve Şartlarını Karşılamayı Ve Koşulsuz İşveren Memnuniyetini Sağlamayı Taahhüt Eder. Bu Taahhüdümüz Tüm Süreçlerimizde Sürekli Gelişmeyi Hedef Alan Yönetim Anlayışımızın Etkin Uygulaması İle Gerçekleşecektir. Süreçlerimizin Gelişimi, Süreç Ölçüm Sonuçlarının Sürekli İyileşmesi İle İzlenecektir. Tüm Çalışanlarımızın Sürekli Gelişimi Ve Memnuniyeti Hedeflerimize Ulaşmak İçin Kesin Koşulumuzdur.

Günümüzde Her Gün Değişen Teknolojiye Ayak Uydurarak Kendini Sürekli Yenileyen Kalite Ve Müşteri Memnuniyetini Kendine İlke Edinen Şirketimiz, Hitap Etmiş Olduğu Müşteri Kitlesinin Kalitesiyle Ve Güvenilirliği İle Her Zaman Yanında Bulunmuştur. Taahhütlerimizi Mümkün Olan En Kısa Zamanda, En Düşük Maliyet Ve En Yüksek Kaliteyle Tamamlar Ve Kalıcı Eserler Yaratırız.

Ülkemizin Güçlü İnşaat Sektörü İhtiyacını Karşılarken, Uzun Vadede Karlılığın Kaliteden Geçtiğini İspatlar, Her koşulda Üretime Katkıda bulunur, Kaliteli İş Yapar Her Yönden Bize Güven Duyulmasını Sağlarız. Özel Karakter de, Teknik Özellikleri Ağırlıklı Zor Ve İnce İşleri Üstlenebilir, Her Yaptığımız İşin Bir Öncekinden Daha Kaliteli Olmasını Başarır, Yapılan Yatırımların Çağdaş Dünya Standartlarına Ulaşmasına Artı Değer Katarız. Vizyonumuz

Ysk Dekorasyon; Faaliyet Gösterdiği Tüm Sektörlerde Lider Olmak, Çevreye Ve Toplum Değerlerine Saygılı Çalışmalarla Sürdürülebilir Gelişmeye Ve Daha İyi Bir Geleceğe Katkıda Bulunmak Olarak Belirlediği Kurumsal Stratejisinden Yola Çıkarak, Sektöründe Edinmiş Olduğu Güvenilir Ve İstikrarlı Yapısından Taviz Vermeden Kalıcı Hizmetler Vermeye Devam Etmektedir.

Ysk Dekorasyon'un Müşteri Odaklı Ve Verimliliği Merkez Alarak Kurumsal Yönetişim İlkelerine Dayanan Bir Yönetim Yaklaşımı Vardır. Bu Yaklaşım; Sadece Maddi Kazanımlarla Değil, Bütün Toplumun Yararlandığı Ve Yararlanacağı Sosyal Sorumluluk Anlayışı İle Değer Kazanmakta Ve Gelişmektedir. Değerlerimiz * Kalite * Güven * Dürüstlük * Şeffaflık * Yaratıcılık * Mükemmeliyet * Karşılıklı Sevgi ve Saygı * Verimlilik * Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu

Rahatınız Ve Güvenliğiniz Söz Konusu Olunca Sorumluluğu Biz Aldık, Ysk Dekorasyon Sağlıklı, Huzurlu, Güvenilir, Mekanlar Sunar . .

" Yapı sektöründe Kalite Ve Güven " " Kaliteyi ve Güveni Takip Edin" Bizi Bulacaksınız .....