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Ysk Dekorasyon
Tasarımcılar Sancaktepe
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Banyo Tadilatı, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon BanyoAksesuarlar
    Banyo Tadilatı, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon BanyoDekorasyon
    Banyo Tadilatı, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon Modern Banyo
    +2
    Banyo Tadilatı
    MUTFAK TASARIMI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
    MUTFAK TASARIMI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
    MUTFAK TASARIMI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
    +1
    MUTFAK TASARIMI
    EV DEKORASYON TASARIM VE TADİLAT, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    EV DEKORASYON TASARIM VE TADİLAT, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    EV DEKORASYON TASARIM VE TADİLAT, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +6
    EV DEKORASYON TASARIM VE TADİLAT
    BANYO DEKORASYON / TASARIM /TADİLAT, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon BanyoDekorasyon
    BANYO DEKORASYON / TASARIM /TADİLAT, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon BanyoDekorasyon
    BANYO DEKORASYON / TASARIM /TADİLAT, Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon BanyoDekorasyon
    +2
    BANYO DEKORASYON / TASARIM /TADİLAT
    OFİS DEKORASYONU , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar
    OFİS DEKORASYONU , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar
    OFİS DEKORASYONU , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar
    +6
    OFİS DEKORASYONU
    MODERN MUTFAK TASARIMLARI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
    MODERN MUTFAK TASARIMLARI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
    MODERN MUTFAK TASARIMLARI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
    +4
    MODERN MUTFAK TASARIMLARI

    Misyonumuz

    Sektöründe Lider Olabilmek İçin İşverenlerinin İhtiyaç Ve Şartlarını Karşılamayı Ve Koşulsuz İşveren Memnuniyetini Sağlamayı Taahhüt Eder. Bu Taahhüdümüz Tüm Süreçlerimizde Sürekli Gelişmeyi Hedef Alan Yönetim Anlayışımızın Etkin Uygulaması İle Gerçekleşecektir. Süreçlerimizin Gelişimi, Süreç Ölçüm Sonuçlarının Sürekli İyileşmesi İle İzlenecektir. Tüm Çalışanlarımızın Sürekli Gelişimi Ve Memnuniyeti Hedeflerimize Ulaşmak İçin Kesin Koşulumuzdur. 

    Günümüzde Her Gün Değişen Teknolojiye Ayak Uydurarak Kendini Sürekli Yenileyen Kalite Ve Müşteri Memnuniyetini Kendine İlke Edinen Şirketimiz, Hitap Etmiş Olduğu Müşteri Kitlesinin Kalitesiyle Ve Güvenilirliği İle Her Zaman Yanında Bulunmuştur. Taahhütlerimizi Mümkün Olan En Kısa Zamanda, En Düşük Maliyet Ve En Yüksek Kaliteyle Tamamlar Ve Kalıcı Eserler Yaratırız. 

    Ülkemizin Güçlü İnşaat Sektörü İhtiyacını Karşılarken, Uzun Vadede Karlılığın Kaliteden Geçtiğini İspatlar, Her koşulda Üretime Katkıda bulunur, Kaliteli İş Yapar Her Yönden Bize Güven Duyulmasını Sağlarız. Özel Karakter de, Teknik Özellikleri Ağırlıklı Zor Ve İnce İşleri Üstlenebilir, Her Yaptığımız İşin Bir Öncekinden Daha Kaliteli Olmasını Başarır, Yapılan Yatırımların Çağdaş Dünya Standartlarına Ulaşmasına Artı Değer Katarız. Vizyonumuz

     Ysk Dekorasyon; Faaliyet Gösterdiği Tüm Sektörlerde Lider Olmak, Çevreye Ve Toplum Değerlerine Saygılı Çalışmalarla Sürdürülebilir Gelişmeye Ve Daha İyi Bir Geleceğe Katkıda Bulunmak Olarak Belirlediği Kurumsal Stratejisinden Yola Çıkarak, Sektöründe Edinmiş Olduğu Güvenilir Ve İstikrarlı Yapısından Taviz Vermeden Kalıcı Hizmetler Vermeye Devam Etmektedir. 

    Ysk Dekorasyon'un Müşteri Odaklı Ve Verimliliği Merkez Alarak Kurumsal Yönetişim İlkelerine Dayanan Bir Yönetim Yaklaşımı Vardır. Bu Yaklaşım; Sadece Maddi Kazanımlarla Değil, Bütün Toplumun Yararlandığı Ve Yararlanacağı Sosyal Sorumluluk Anlayışı İle Değer Kazanmakta Ve Gelişmektedir.  Değerlerimiz * Kalite  * Güven  * Dürüstlük  * Şeffaflık  * Yaratıcılık  * Mükemmeliyet  * Karşılıklı Sevgi ve Saygı  * Verimlilik  * Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu 

    Rahatınız Ve Güvenliğiniz Söz Konusu Olunca Sorumluluğu Biz Aldık, Ysk Dekorasyon Sağlıklı, Huzurlu, Güvenilir, Mekanlar Sunar . . 

    " Yapı sektöründe Kalite Ve Güven  "  " Kaliteyi ve Güveni Takip Edin"  Bizi Bulacaksınız .....

    Hizmetler
    • EV DEKORASYONU . OFİS DEKORASYONU
    • İŞ YERİ DEKORASYONU
    • mağaza dekorasyonu
    • CAFE & RESTAURANT DEKORASYONU
    • mutfak dekorasyonu
    • Banyo Dekorasyonu
    • Boya Badana İşleri
    • DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞLERİ
    • Tadilat İşleri
    • TASARIM VE DEKORASYON İŞLERİ.
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • Sancaktepe
    • mağaza tasarımı
    • ev dekorasyonu
    • ev tadilat
    • EV TASARIM
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    • mutfak dekorasyonu
    • Banyo Dekorasyonu
    • banyo tadilatı
    • Ev Tadilatı
    • Kadiköy Tadilat
    • beşiktaş tadilat
    • sancaktepe tadilat
    • kartal tadilat
    • pendik tadilat
    • maltepe tadilat
    • İstanbul Tadilat
    • Daire Tadilatı
    • daire dekorasyonu
    • daire tasarımı
    • ev tasarımı
    • beykoz tadilat
    • çatı tadilatı
    • ofis tadilatı
    • Ofis Tasarımı
    • cafe dekorasyonu
    • mağaza dekorasyonu
    • boya dekorasyon
    • Boya Badana İşleri
    • ümraniye dekorasyon
    • üsküdar dekorasyon
    • beyoğlu tadilat
    • arnavutköy tadilat
    • başakşehir tadilat
    • beykoz dekorasyon
    • esenler tadilat
    • ataşehir tadilat
    • Tadilat İşleri
    • Dekorasyon İşleri
    • dış cephe mantolama
    • Mantolama
    • otel dekorasyonu
    • fuar stand tasarımı
    • çatalca tadilat
    • silivri tadilat
    • adalar tadilat
    • fatih tadilat
    • güngören tadilat
    • bakırköy tadilat
    • bağcılar tadilat
    • eyüp tadilat
    • fatih dekorasyon
    • başakşehir dekorasyon
    • Hepsini göster: 58 hizmet alanı
    Adres
    Kemal Türkler Mah. Osmangazi Caddesi No 49 /12
    34785 Sancaktepe
    Türkiye
    +90-2166221168 www.yskdekorasyon.com

    Değerlendirmeler

    Kubilay Pecen
    3 yıldan fazla önce
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