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BulutOfis Mimarlık
Mimarlar Giresun
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    Bulutofis Mimarlık 2008 yılında homeoffice olarak kurulmuş olup 2017 yılında açtığı ofisde faaliyetine devam etmektedir.

    Mimari proje,3d tasarım,animasyon ve anahtar teslim villa olarak hizmet veriyoruz.

    Genel itibarıyla ağırlıklı villa projeleri üzerine profesyonel hizmet sunulur.A dan Z ye projenin her aşaması ince ince düşünülerek detaylandırılıp hazır hale getirilir. 

    Fikir özgün oldukça,bilgi ise paylaşıldıkça güzeldir.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • 3d Tasarım
    • 3d Animasyon
    • Anahtar Teslim Villa
    Hizmet alanları
    • İnşaat
    • Taahhüt
    • Mimarlık
    • Tassrım
    Adres
    23 Nisan Cad.
    28600 Giresun
    Türkiye
    +90-5445675573
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