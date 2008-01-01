Bulutofis Mimarlık 2008 yılında homeoffice olarak kurulmuş olup 2017 yılında açtığı ofisde faaliyetine devam etmektedir.
Mimari proje,3d tasarım,animasyon ve anahtar teslim villa olarak hizmet veriyoruz.
Genel itibarıyla ağırlıklı villa projeleri üzerine profesyonel hizmet sunulur.A dan Z ye projenin her aşaması ince ince düşünülerek detaylandırılıp hazır hale getirilir.
Fikir özgün oldukça,bilgi ise paylaşıldıkça güzeldir.
- Hizmetler
- Mimari Proje
- 3d Tasarım
- 3d Animasyon
- Anahtar Teslim Villa
- Hizmet alanları
- İnşaat
- Taahhüt
- Mimarlık
- Tassrım
- Adres
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23 Nisan Cad.
28600 Giresun
Türkiye
+90-5445675573