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KUVER HOME
Mobilya & Aksesuarlar Bilecik
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Değerlendirmeler (1)
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    • Kuver, sofranın demirbaşı olan takımlarının tümüne verilen addır. Fransızca kökenli kuver (couvert) sözcüğü aslında "yemek servisinden önce sofraya serilen örtü" anlamına gelir. Ancak zaman içinde masa örtüsünün yanı sıra çatal, bıçak, kaşık peçetelik, tabak, bardak, tuzluk, şamdan, çiçeklik vb. gibi yemek öncesinde sofraya konan unsurların tümünü kapsayan bir anlam kazanmıştır.

    Kuver Home, uzun yıllar boyunca dekorasyon sektörünün önde gelen firmalarında farklı marka ve kategoriler yöneten, ilk çalışma gününden beri kendi markasını yaratmayı hayal eden, ikiz annesi Tuğçe Bozkaya tarafından kurulmuş bir kadın girişimidir.

    Hizmet alanları
    BİLECİK
    Adres
    İstiklal Mahallesi Yeni Sokak No:3
    11000 Bilecik
    Türkiye
    +90-5334330185 kuverhome.com

    Değerlendirmeler

    Haydar Kayhan
    4 yıldan fazla önce
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