MTK Architects-Consultants

MTK MİMARLIK-DANIŞMANLIK 1974 yılında Ankara'da M. Turhan Kayasü tarafından kurulmuştur. Ofis, 1982 yılına kadar faaliyetlerini yürütmüştür. Mimarlık kariyerini 1982-1989 yılları arasında Suudi Arabistan'da geçirmesinin ardından M. Turhan Kayasü ofisini 1990 yılında yeniden faaliyete geçirmiştir. O tarihten beri çalışmalarını mimarlık, mühendislik, iç mimarlık ve danışmanlık alanında devam ettirmektedir. Yakın bir tarihten beri ofis M. Turhan Kayasü ve Mert Kayasü ortaklığında yütürülmektedir.

MTK Mimarlık-Danışmanlık bünyesinde gerçekleştirilen yapı çeşitliliğin içinde ofis, sağlık, raylı system, eğitim ve konut alanlarında uzmanlaşmıştır. Bu yapı tiplerinde çok önemli projeler gerçekleştirmiş, önemli bir deneyim ve bilgi birikimi elde etmiştir. Ofisin tasarım felsefesi, işveren ihtiyaçlarını anlamak, tanımlamak hatta bazen yeniden tanımlamak için işverenle empati kurmak, fiziksel ve sosyal bağlamı analiz etmek, kullanıcı odaklı optimum çözümler üretmek, kullanım değeri yüksek, çağdaş olduğu kadar da yerel ve rasyonel yapılar üreterek kullanıcı hayatının kalitesini artırmanın yanında aynı zamanda kent yaşantısına katkıda bulunmaktır. Ofis geçmiş yılların tecrübesini iyi kavrayan ve günümüzün gereksinimlerine çağdaş ve güncel çözümlerle cevap veren, tasarımı zamanında ve hassasiyetle teslim eden genç ve dinamik bir kadrodan oluşmaktadır.