1976 yılında Melek Halı Kilim Ticareti olarak Iğdır'da faaliyete geçen firmamız geçmişten günümüze kadar Anadolu kültürünü yansıtan değerleriyle dünyayı saran bir marka haline gelmiştir. Kurucusu; Yusuf Melek hem iç hem de dış pazarda önemli ölçüde başarılara imza atmıştır.

Kurulduğu günden beri sürekli kendini geliştiren ve büyüyen bir firma olan Melek Hali ve Kilim, elinde bulundurduğu kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle siz muşterilerimize her türlü toptan ve perakende antik hali ve kilim satişi sunmaktadir. Turkiye’nin her tarafindan topladığımız ürünlerle, hali ve kilim satisinda en cok tercih edilen firma olan Melek Hali Kilim, 30 yili askin deneyimi ve profesyonel kadrosuyla müşterilerine üstün hizmeti ve kaliteli ürün sunmaktadir.Sektorunde lider konumda olan Melek Hali Kilim, antik ve yari antik Kürt, Türk, İran, Kafkas hali & kilim ihracatinda Turkiye’nin en buyuk firması olmayı hak kazanmıştır.