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Melek Orıental Carpets &amp; Accessorıes
Tekstil & Kaplamalar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Balkan Kilim, Melek Orıental Carpets & Accessorıes Melek Orıental Carpets & Accessorıes İç Dekorasyon
    Balkan Kilim
    Interior Desing, Melek Orıental Carpets & Accessorıes Melek Orıental Carpets & Accessorıes İç Dekorasyon
    Interior Desing, Melek Orıental Carpets & Accessorıes Melek Orıental Carpets & Accessorıes İç Dekorasyon
    Interior Desing, Melek Orıental Carpets & Accessorıes Melek Orıental Carpets & Accessorıes İç Dekorasyon
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    Interior Desing

    1976 yılında Melek Halı Kilim Ticareti olarak Iğdır'da faaliyete geçen firmamız geçmişten günümüze kadar Anadolu kültürünü yansıtan değerleriyle dünyayı saran bir marka haline gelmiştir. Kurucusu; Yusuf Melek hem iç hem de dış pazarda önemli ölçüde başarılara imza atmıştır.

    Kurulduğu günden beri sürekli kendini geliştiren ve büyüyen bir firma olan Melek Hali ve Kilim, elinde bulundurduğu  kaliteli  ve geniş ürün yelpazesiyle siz muşterilerimize her türlü toptan ve perakende  antik hali ve kilim satişi sunmaktadir. Turkiye’nin her tarafindan topladığımız ürünlerle, hali ve kilim satisinda en cok tercih edilen firma olan Melek Hali Kilim,  30 yili askin deneyimi ve profesyonel kadrosuyla müşterilerine  üstün hizmeti ve kaliteli ürün sunmaktadir.Sektorunde lider konumda olan Melek Hali Kilim, antik ve yari antik Kürt, Türk, İran, Kafkas hali & kilim ihracatinda  Turkiye’nin en buyuk firması olmayı hak kazanmıştır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Mollafenari mah. Vezirhan cad. Kaya Ishani No: 74 / Kat 2 Nuruosmaniye Fatih
    34120 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125190194 www.melekcarpet.com
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