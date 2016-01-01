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Voltaj Tasarım
Mimarlar Muğla
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • PROFIDENT, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Ticari alanlar
    PROFIDENT, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Ticari alanlar
    PROFIDENT, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Ticari alanlar
    +3
    PROFIDENT
    DH EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç Bej
    DH EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Cam Beyaz
    DH EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Yemek OdasıMasalar Ahşap Bej
    +9
    DH EVİ
    ELIA COUNTRY, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım
    ELIA COUNTRY, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım
    ELIA COUNTRY, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım
    +18
    ELIA COUNTRY
    ELIA BLUE, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Evler Beton Gri
    ELIA BLUE, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Evler
    ELIA BLUE, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Evler
    +1
    ELIA BLUE
    AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Mutfak
    AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Mutfak
    AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Oturma Odası
    +5
    AA EVİ
    THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
    THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
    THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Yemek Odası
    +14
    THEATRON
    Hepsini göster: 7 proje

    VOLTAJ olarak mimari, iç mimari, ürün ve kurumsal kimlik tasarımı üzerine çalışan, İstanbul ve Bodrum merkezli bir tasarım ekibiyiz. Kurumsal veya bireysel projelere danışmanlık, tasarım, projelendirme, şantiye denetimi ve uygulama desteği sağlıyoruz.

    Üzerinde çalıştığımız her projede, kalite, estetik ve özgünlüğü ön planda tutarken yaratıcılığımızı ve teknik bilgimizi, farklı fonksiyon ve ihtiyaçlara göre yorumlayarak, zamanın ötesinde ürünler ve mekanlar tasarlıyoruz.

    Hizmetler
    • Uzman kadromuzla
    • modern mimariden ilham alarak
    • hayal gücünü gerçekle buluşturan tasarımlar üretiyoruz. Konut projelerinden
    • kamusal alan tasarımına kadar geniş bir ölçekte çalışıyor ve bu projelerde uzman kadromuzla tasarım
    • projelendirme ve uygulama desteği veriyoruz.
    Hizmet alanları
    • İstanbul
    • Bodrum
    • İzmir
    • Çanakkale
    • Ankara
    • Londra
    • Muğla
    • Antalya
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Çırkan Mah. Atatürk Bulvarı no 16-C Bodrum
    48470 Muğla
    Türkiye
    +90-2523170059 www.voltajtasarim.com

    Değerlendirmeler

    Kemal Ugurlu
    1 yıldan fazla önce
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