Voltaj Tasarım

VOLTAJ olarak mimari, iç mimari, ürün ve kurumsal kimlik tasarımı üzerine çalışan, İstanbul ve Bodrum merkezli bir tasarım ekibiyiz. Kurumsal veya bireysel projelere danışmanlık, tasarım, projelendirme, şantiye denetimi ve uygulama desteği sağlıyoruz.
Üzerinde çalıştığımız her projede, kalite, estetik ve özgünlüğü ön planda tutarken yaratıcılığımızı ve teknik bilgimizi, farklı fonksiyon ve ihtiyaçlara göre yorumlayarak, zamanın ötesinde ürünler ve mekanlar tasarlıyoruz.
- Hizmetler
- Uzman kadromuzla
- modern mimariden ilham alarak
- hayal gücünü gerçekle buluşturan tasarımlar üretiyoruz. Konut projelerinden
- kamusal alan tasarımına kadar geniş bir ölçekte çalışıyor ve bu projelerde uzman kadromuzla tasarım
- projelendirme ve uygulama desteği veriyoruz.
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Bodrum
- İzmir
- Çanakkale
- Ankara
- Londra
- Muğla
- Antalya
- Hepsini göster: 8 hizmet alanı
- Adres
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Çırkan Mah. Atatürk Bulvarı no 16-C Bodrum
48470 Muğla
Türkiye
+90-2523170059 www.voltajtasarim.com