Voltaj Tasarım

VOLTAJ olarak mimari, iç mimari, ürün ve kurumsal kimlik tasarımı üzerine çalışan, İstanbul ve Bodrum merkezli bir tasarım ekibiyiz. Kurumsal veya bireysel projelere danışmanlık, tasarım, projelendirme, şantiye denetimi ve uygulama desteği sağlıyoruz.

Üzerinde çalıştığımız her projede, kalite, estetik ve özgünlüğü ön planda tutarken yaratıcılığımızı ve teknik bilgimizi, farklı fonksiyon ve ihtiyaçlara göre yorumlayarak, zamanın ötesinde ürünler ve mekanlar tasarlıyoruz.