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Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Ürünler
Bahçe Ürünleri Kayseri
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Değerlendirmeler (8)
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Projeler

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    • Cascade Süs Havuzları ve Fiberglas Saksı, Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Ürünler Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Ürünler BahçeHavuz & Göletler
    Cascade Süs Havuzları ve Fiberglas Saksı, Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Ürünler Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Ürünler BahçeHavuz & Göletler
    Cascade Süs Havuzları ve Fiberglas Saksı, Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Ürünler Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Ürünler BahçeHavuz & Göletler
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    Cascade Süs Havuzları ve Fiberglas Saksı

        Fiberglas ve Betondan Portatif Süs Havuzları, Fıskiye, Polyester Çiçeklik, Fiberglas Saksı ve Çevre Düzenleme Uygulamaları İle Bahçe Dekorasyon Elemanları Üretimi Yapmaktayız.

       1956 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız, beton yapı ürünleri ve beton aksesuarların yanı sıra son yıllarda fiberglas süs havuzları ve fiber saksılar da üretmeye başlamıştır.    Firmamız beton ve fiberglas/polyester süs havuzu, bahçe saksıları, beton çiçeklik ve polyester saksı gibi farklı ürünlerde, kaliteli ürün, sorunsuz üretim, kusursuz hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.    

         Türkiye’nin birçok bölgesinde bahçe, park gibi açık alanların yanı sıra; kafe, restoran, otel gibi işletmeler, site, apartman, villa, bağ evi tarzında yaşam alanlarında da tercih edilen süs havuzlarımız ve ışıklı saksılarımız, gerek hafif ve mukavemetli olması gerekse şık tasarımlarından dolayı müşterilerimiz tarafından beğeni ile karşılanmaktadır.    

         Süs havuzlarımız ve dekoratif saksılarımız, atmosfer şartlarına dayanıklı, sağlam, portatif ve hafiftir. Süs havuzlarımızda elektrikli devirdaim pompası bulunmakta olup, RGB Led aydınlatmalar görsel şölenin karanlıktaki tamamlayıcılarıdır.    

         Biraz pırıltı ve sıçrayan birkaç damla su ile eviniz için zarif bir karşılama noktası oluşturabilirsiniz. Uygun fiyat karşılığında satın alabileceğiniz dekoratif bahçe havuzlarımız ve fiber saksılarımız, avlu, balkon, teras veya bahçenize güzellik katacak, üstelik size kolayca yerini değiştirebilme avantajını da sunacaktır.    

         Hareket, ışık, ses ve sürekli değişen yansımalarla evinizde kendinize ait bir cennet bahçesi oluşturmak istemez misiniz? Işıltılı bir havuz, bir büyük saksı, su bitkileri, renk renk balıklar…    

         Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Saksı, ürünlerinde sınırsız renk ve desenle birlikte estetik ve özgünlüğü en üst seviyeye çıkarmayı amaçlar.

    Hizmetler
    • süs havuzu
    • bahçe havuzu
    • fiber saksı
    • polyester saksı
    Hizmet alanları
    • süs havuzu
    • fiberglas saksı
    • bahçe havuzu
    • polyester saksı
    • süs havuzları
    • bahçe havuzları
    • kayseri
    Adres
    Cırgalan Mah. 338.Sok. No:15 Kocasinan
    38110 Kayseri
    Türkiye
    +90-5052621046 www.sushavuzu.info.tr

    Değerlendirmeler

    Recep Baloglu
    Kalite uretim
    5 ay önce
    ibrahim durdu
    malzeme ve işçilik 10 numara siz yeter ki ne istediğinizi söyleyin
    8 ay önce
    Tv4 video kanalı
    👍🏼 Ürünler öok güzel 🙂
    10 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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