Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Ürünler

Fiberglas ve Betondan Portatif Süs Havuzları, Fıskiye, Polyester Çiçeklik, Fiberglas Saksı ve Çevre Düzenleme Uygulamaları İle Bahçe Dekorasyon Elemanları Üretimi Yapmaktayız.

1956 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız, beton yapı ürünleri ve beton aksesuarların yanı sıra son yıllarda fiberglas süs havuzları ve fiber saksılar da üretmeye başlamıştır. Firmamız beton ve fiberglas/polyester süs havuzu, bahçe saksıları, beton çiçeklik ve polyester saksı gibi farklı ürünlerde, kaliteli ürün, sorunsuz üretim, kusursuz hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Türkiye’nin birçok bölgesinde bahçe, park gibi açık alanların yanı sıra; kafe, restoran, otel gibi işletmeler, site, apartman, villa, bağ evi tarzında yaşam alanlarında da tercih edilen süs havuzlarımız ve ışıklı saksılarımız, gerek hafif ve mukavemetli olması gerekse şık tasarımlarından dolayı müşterilerimiz tarafından beğeni ile karşılanmaktadır.

Süs havuzlarımız ve dekoratif saksılarımız, atmosfer şartlarına dayanıklı, sağlam, portatif ve hafiftir. Süs havuzlarımızda elektrikli devirdaim pompası bulunmakta olup, RGB Led aydınlatmalar görsel şölenin karanlıktaki tamamlayıcılarıdır.

Biraz pırıltı ve sıçrayan birkaç damla su ile eviniz için zarif bir karşılama noktası oluşturabilirsiniz. Uygun fiyat karşılığında satın alabileceğiniz dekoratif bahçe havuzlarımız ve fiber saksılarımız, avlu, balkon, teras veya bahçenize güzellik katacak, üstelik size kolayca yerini değiştirebilme avantajını da sunacaktır.

Hareket, ışık, ses ve sürekli değişen yansımalarla evinizde kendinize ait bir cennet bahçesi oluşturmak istemez misiniz? Işıltılı bir havuz, bir büyük saksı, su bitkileri, renk renk balıklar…

Cascade Süs Havuzu ve Fiberglas Saksı, ürünlerinde sınırsız renk ve desenle birlikte estetik ve özgünlüğü en üst seviyeye çıkarmayı amaçlar.