BAĞDAŞ AHŞAP

1966 senesinde kurduğumuz firmamızda süregelen geleneğimizi sürdürdük,kalitemizden ödün vermeyerek insanların güvenini kazandık ve bu güveni günden güne büyüttük.hayal dünyamızın sınırlarını zorlayarak kaliteyi modern tasarımla harmanladık.Her detayı kendi bünyemizde oluşturduğumuz teknik ve uzman kadromuzla müşterilerimize arzulanan desteği vermekteyiz.Bu sorumluluğun farkında olarak yeni çözümler üretmekteyiz. tasarımdan başlayarak teknik detay çözümleri ahşap üretimi cila ve montaj süreçlerini bünyemizde tamamlıyoruz. Bugün 9000m2 olan farbrikamızın her karesinde hep daha iyisini oluşturmak için teknik kadromuzla hizmet etmekteyiz.
- Hizmetler
- MUTFAK
- VESTİYER
- BANYO DOLABI
- KAPI
- İÇ MEKAN AHŞAP İŞLERİ
- Hizmet alanları
- MOBİLYA İÇ MEKAN AHŞAP İŞLERİ
- istanbul
- Adres
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Beysan sanayi sitesi birlik caddesi no:28/A Beylikdüzü
34524 Istanbul
Türkiye
+90-5358682584 www.bagdasahsap.com