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BAĞDAŞ AHŞAP
Mutfak Üreticileri Istanbul
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Değerlendirmeler (7)
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    1966 senesinde kurduğumuz firmamızda süregelen geleneğimizi sürdürdük,kalitemizden ödün vermeyerek insanların güvenini kazandık ve bu güveni günden güne büyüttük.hayal dünyamızın sınırlarını zorlayarak kaliteyi modern tasarımla harmanladık.Her detayı kendi bünyemizde oluşturduğumuz teknik ve uzman kadromuzla müşterilerimize arzulanan desteği vermekteyiz.Bu sorumluluğun farkında olarak yeni çözümler üretmekteyiz. tasarımdan başlayarak teknik detay  çözümleri ahşap üretimi cila ve montaj süreçlerini bünyemizde tamamlıyoruz. Bugün 9000m2 olan farbrikamızın her karesinde hep daha iyisini oluşturmak için teknik kadromuzla hizmet etmekteyiz.

    Hizmetler
    • MUTFAK
    • VESTİYER
    • BANYO DOLABI
    • KAPI
    • İÇ MEKAN AHŞAP İŞLERİ
    Hizmet alanları
    • MOBİLYA İÇ MEKAN AHŞAP İŞLERİ
    • istanbul
    Adres
    Beysan sanayi sitesi birlik caddesi no:28/A Beylikdüzü
    34524 Istanbul
    Türkiye
    +90-5358682584 www.bagdasahsap.com

    Değerlendirmeler

    ayşen feyza kınalı
    2 yıldan fazla önce
    Ela is my sister yavuz
    Harika işler yapıyorlar kızımın odası harika oldu, emeği geçen herkese teşekkürler
    yaklaşık 1 yıl önce
    Ugur Yurekli
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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