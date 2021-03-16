Bayrakcı Metal İnşaat

2004 yılında kurulan firmamız kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en prestijli firmaları ile çalışarak ülkenin farklı bölgelerindeki birçok projenin altına imzasını atmıştır.

Bayrakcı Metal olarak, uzman ekibimizin dahil olduğu projelerin uygulama süreçlerinde her türlü desteği vererek hızla çözüm üretmekteyiz.

Türkiye’nin alt yapısını güçlendiren büyük projelerin hayata geçme aşamalarında aktif olarak görev alan firmamız bu süreç içinde sergilediği yüksek performans ile alanında lider ve söz sahibi bir konuma yükselmiştir. Dahil olduğumuz/üstlendiğimiz projeleri yüksek kalitede ve zamanında teslim etme anlayışımız ile sektörde çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz.

Üretimlerimize ilk kez 2004 yılında Yenikapı’da 800 metrekarelik bir atölyede başladık ve üstlendiğimiz projelerle ivme yakalayarak başarımızı günden güne artırmaya devam ettik.

2013 yılında yine Yenikapı’da daha büyük bir atölyede projelerimizi devam ettirerek aynı yıl Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konuşlu Metal İş Sanayi Sitesi’ne taşınarak üretim kapasitesini artırarak firmamız adına “metal sektörünün merkezine ve kalbine daha da yakınlaşma” yılı olmuştur.

Aynı yıl kurumsal yönetim çalışmalarımızı hızlandırarak uluslararası kalite standartlarını sağlamak amacıyla bir dizi proje ve yapılanma sürecine geçilmiş, hizmet kalitesini artırmak amacı ile müşteri odaklı toplam kalite yönetim anlayışı benimsenmiştir. 2017 yılında ürün yelpazemizi “Şantiye Donanımları” ile daha da genişleterek yeni projeler sergilemeye devam etmekteyiz.

Amacımız;

Müşteri odaklı üretim ve kalite anlayışı ile çelik ve metal konstrüksiyon alanında daima yenilikler sunmaktır.

Ürün Talepleri ve Üretim Süreci

Sipariş veya ürün talepleri alındıktan sonra ihtiyaca göre yerinde keşif çalışması yaparak proje için gerekli hesaplamaları gerçekleştirmekteyiz. Üretime alınan tüm malzemelerin girdi şartlarına uygunluğu kontrol etmekte ve üretimin her aşamasında uzman kadromuzla beraber yer almaktayız. Anahtar teslim anlayışı ile proje çalışmalarımızı sürdürmekte ve her süreçte kalite kontrol anlayışını eksiksiz yaparak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.