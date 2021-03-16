현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Bayrakcı Metal İnşaat
İnşaat Malzemeleri İstanbul
Genel Bakış 34Projeler (34) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Çelik Merdiven, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Balkon
    Çelik Merdiven
    TÜP TAŞIMA SEPETİ, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Apartman Demir/Çelik Beyaz
    TÜP TAŞIMA SEPETİ
    EKSKAVATÖR KOVASI, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Apartman Demir/Çelik Sarı
    EKSKAVATÖR KOVASI
    Hafriyat kovası, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Apartman Demir/Çelik Mavi
    Hafriyat kovası, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Apartman Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    Hafriyat kovası, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Apartman Demir/Çelik Mavi
    +1
    Hafriyat kovası
    Posa Çamur Kovası, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Apartman Demir/Çelik Gri
    Posa Çamur Kovası
    Yük Traversi, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Endüstriyel Sergi Alanları Demir/Çelik Mavi
    Yük Traversi, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Endüstriyel Sergi Alanları Demir/Çelik Sarı
    Yük Traversi, Bayrakcı Metal İnşaat Bayrakcı Metal İnşaat Endüstriyel Sergi Alanları Demir/Çelik Mavi
    Yük Traversi
    Hepsini göster: 34 proje

    2004 yılında kurulan firmamız kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en prestijli firmaları ile çalışarak  ülkenin farklı bölgelerindeki birçok projenin altına imzasını atmıştır.

    Bayrakcı Metal olarak, uzman ekibimizin dahil olduğu projelerin uygulama süreçlerinde her türlü desteği vererek hızla çözüm üretmekteyiz.

    Türkiye’nin alt yapısını güçlendiren büyük projelerin hayata geçme aşamalarında aktif olarak görev alan firmamız bu süreç içinde sergilediği yüksek performans ile alanında lider ve söz sahibi bir konuma yükselmiştir. Dahil olduğumuz/üstlendiğimiz projeleri yüksek kalitede ve zamanında teslim etme anlayışımız ile sektörde çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz.

    Üretimlerimize ilk kez 2004 yılında Yenikapı’da 800 metrekarelik bir atölyede başladık ve üstlendiğimiz projelerle ivme yakalayarak başarımızı günden güne artırmaya devam ettik.

    2013 yılında yine Yenikapı’da daha büyük bir atölyede projelerimizi devam ettirerek aynı yıl Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konuşlu Metal İş Sanayi Sitesi’ne taşınarak üretim kapasitesini artırarak firmamız adına “metal sektörünün merkezine ve kalbine daha da yakınlaşma” yılı olmuştur.

    Aynı yıl kurumsal yönetim çalışmalarımızı hızlandırarak uluslararası kalite standartlarını sağlamak amacıyla bir dizi proje ve yapılanma sürecine geçilmiş, hizmet kalitesini artırmak amacı ile müşteri odaklı toplam kalite yönetim anlayışı benimsenmiştir. 2017 yılında ürün yelpazemizi “Şantiye Donanımları” ile daha da genişleterek yeni projeler sergilemeye devam etmekteyiz.

    Amacımız;

    Müşteri odaklı üretim ve kalite anlayışı ile çelik ve metal konstrüksiyon alanında daima yenilikler sunmaktır.

    Ürün Talepleri ve Üretim Süreci

    Sipariş veya ürün talepleri alındıktan sonra ihtiyaca göre yerinde keşif çalışması yaparak proje için gerekli hesaplamaları gerçekleştirmekteyiz. Üretime alınan tüm malzemelerin girdi şartlarına uygunluğu kontrol etmekte ve üretimin her aşamasında uzman kadromuzla beraber yer almaktayız. Anahtar teslim anlayışı ile proje çalışmalarımızı sürdürmekte ve her süreçte kalite kontrol anlayışını eksiksiz yaparak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.   

    Hizmetler
    • Yükleme Platformu
    • Moloz Kule
    • İnsan Taşıma Sepeti
    • Beton Kovası
    • Yük Taşıma Sepeti
    • Hafriyat Kovası
    • Portal Vinç Harfiyat Kovası
    • Güvenlik Ağı
    • Kenar Güvenlik Sistemleri
    • İlk Yardım Sepeti
    • Güvenlik Koridoru
    • Rüzgar Paneli
    • Lastik Güvenlik Kafesi
    • Trapez Sac Pano
    • Ses Bariyeri
    • Şantiye Kapıları
    • Malzeme Taşıma Sepeti
    • Hepsini göster: 17 hizme
    Hizmet alanları
    • Ulaştırma ve Altyapı Projeleri
    • Yollar
    • Kara Yolları ve Otoyollar
    • Demir Yolları
    • Hızlı Tren Demir Yolları
    • Tünel Şantiyeleri
    • Köprü ve Tüneller
    • Limanlar
    • Hava Alanları
    • Kentsel Altyapı
    • Enerji Projeleri
    • Barajlar
    • Hidroelektrik Santralleri
    • Su Arıtma Tesisleri
    • Bina
    • Konut
    • Endüstriyel Tesis Projeleri
    • Binalar Toplu Konutlar
    • Kentsel Dönüşüm Projeleri
    • Sanayi Yatırım Projeleri
    • Liman ve Tersane
    • Endüstriyel Projeler
    • Fabrikalar Endüstriyel Tesisler
    • Boru Hatları
    • Katı Atık Depolama
    • Kanalizasyon
    • İstanbul
    • Türkiye
    • Hepsini göster: 28 hizmet alanı
    Adres
    IOSB / Metal İş Sanayi Sitesi 12A Blok No:38-40 Başakşehir/İstanbul
    34306 İstanbul
    Türkiye
    +90-2125886474 www.santiyedonanimlari.com

    Değerlendirmeler

    turan bayrakcı
    neredeyse 3 yıl önce
    Eda Güney
    neredeyse 2 yıl önce
    Serhat Bayrakcı
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element