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SİNAN MİMARLIK
Mimarlar Balikesir
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    • SİNAN MİMARLIK 1992 yılında, Nejat Balcı tarafından kurulmuştur. Konut , ofis yapıları ve ticari yapılar başta olmak üzere farklı ölçek ve yapı türleri tasarım ve projelendirilmesi konularında uzmanlaşmış bir ekipten oluşmaktadır.

    İnsana ve kente değer kazandıran,doğaya ve çevreye saygılı yapılar oluşturmak temel hedeflerimiz arasındadır. Tükenen doğal kaynaklar ve enerji kaybını minimuma indirecek tabii kaynakların ekonomik ve rasyonel bir şekilde harcandığı sürdürülebilir yapılar inşaa etmeyi amaçlamaktayız . Estetik , akılcı ,araştırmacı ve yenilikçi bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

    Mimari , kentsel tasarım ve inşaat uygulamaları  alanlarında çalışmalar yapmaktayız.

    Hizmetler
    Mimari Proje ve KENTSEL TASARIM
    Hizmet alanları
    MİMARLIK ve BALIKESİR
    Şirket ödülleri
    • 2012- Uşak İsmetpaşa Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması-Mansiyon
    • 2011-Çamlıca TV-Radyo Kulesi Ulusal Proje Yarışması- 2.Mansiyon
    • 2011-Manisa Belediye Hizmet Binası ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması-5. Ödül
    • 2003- IX. Uskon Uzay Sistem Yarışması- 3.Ödül
    Adres
    Anafartalar Cad. Sayar İş Hanı No:28A D:13-14 KARESİ/BALIKESİR
    1010 Balikesir
    Türkiye
    +90-2662456700 www.sinanmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    NEJAT BALCI , HAYRİ SİNAN BALCI

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