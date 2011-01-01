SİNAN MİMARLIK 1992 yılında, Nejat Balcı tarafından kurulmuştur. Konut , ofis yapıları ve ticari yapılar başta olmak üzere farklı ölçek ve yapı türleri tasarım ve projelendirilmesi konularında uzmanlaşmış bir ekipten oluşmaktadır.

İnsana ve kente değer kazandıran,doğaya ve çevreye saygılı yapılar oluşturmak temel hedeflerimiz arasındadır. Tükenen doğal kaynaklar ve enerji kaybını minimuma indirecek tabii kaynakların ekonomik ve rasyonel bir şekilde harcandığı sürdürülebilir yapılar inşaa etmeyi amaçlamaktayız . Estetik , akılcı ,araştırmacı ve yenilikçi bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Mimari , kentsel tasarım ve inşaat uygulamaları alanlarında çalışmalar yapmaktayız.