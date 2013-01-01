2011 yılında Ankara'da kurulan Treso İç Mimarlık; Melda Dikmen ve ekibi işbirliğinde; iç mimari proje, uygulama ve mobilya tasarım & üretim alanlarında hizmet vermekte olan bir iç mimarlık ofisidir.
Kurulduğu günden bu yana; yurtiçi ve yurtdışında tamamladığı çeşitli konut, ofis, restaurant, otel projelerinin yanında; her geçen gün referanslarına, kaliteden ödün vermeksizin daha yeni ve kapsamlı projeler katmaya devam etmektedir.
Ele aldığı projeler için belirlenen ihtiyaçları, bütçe ve zaman imkanları doğrultusunda cevaplarken; mekanın potansiyelini, fonksiyonel ve estetik anlamda maksimum düzeyde ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ilerlerken; insanların içinde bulunmaktan ve yaşamaktan keyif aldığı benzersiz mekanlar yaratabilmek ise en büyük motivasyonudur. Katıldığı yurtiçi, yurtdışı fuarlar ve eğitimlerle; alanındaki gelişmeleri ve dünya çapındaki tasarım trendlerini takip ederek, sürekli kendini geliştirmeyi ve güncel olmayı çok önemsemektedir. Edindiği bilgiyi ve tecrübeyi, yaratıcılıkla buluşturduğu tasarımlarında; yenilikçi ve zamansız mekanlar yaratmak ise en önemli amacıdır.
- Hizmetler
- iç mimari proje
- proje uygulama
- danışmanlık
- dekorasyon
- Hizmet alanları
- Ankara
- Adres
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Yaşamkent Mah. 3158.Cad No:31/3 Çankaya
06810 Ankara
Türkiye
+90-3122171218 treso.com.tr