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Treso İç Mimarlık
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Cafe Bi'Kavanoz, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Ticari alanlar
    Cafe Bi'Kavanoz, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Ticari alanlar
    Cafe Bi'Kavanoz, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Ticari alanlar
    +4
    Cafe Bi'Kavanoz
    Gold Towers Ofis, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Gold Towers Ofis, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Gold Towers Ofis, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +2
    Gold Towers Ofis
    Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Banyo
    +5
    Gold Towers Konut
    R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Mutfak
    R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Banyo
    R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
    +9
    R.K. Konutu

    2011 yılında Ankara'da kurulan Treso İç Mimarlık; Melda Dikmen ve ekibi işbirliğinde; iç mimari proje, uygulama ve mobilya tasarım & üretim alanlarında hizmet vermekte olan bir iç mimarlık ofisidir.

    Kurulduğu günden bu yana; yurtiçi ve yurtdışında tamamladığı çeşitli konut, ofis, restaurant, otel projelerinin yanında; her geçen gün referanslarına, kaliteden ödün vermeksizin daha yeni ve kapsamlı projeler katmaya devam etmektedir.  

    Ele aldığı projeler için belirlenen ihtiyaçları, bütçe ve zaman imkanları doğrultusunda cevaplarken; mekanın potansiyelini, fonksiyonel ve estetik anlamda maksimum düzeyde ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ilerlerken; insanların içinde bulunmaktan ve yaşamaktan keyif aldığı benzersiz mekanlar yaratabilmek ise en büyük motivasyonudur. Katıldığı yurtiçi, yurtdışı fuarlar ve eğitimlerle; alanındaki gelişmeleri ve dünya çapındaki tasarım trendlerini takip ederek, sürekli kendini geliştirmeyi ve güncel olmayı çok önemsemektedir. Edindiği bilgiyi ve tecrübeyi, yaratıcılıkla buluşturduğu tasarımlarında; yenilikçi ve zamansız mekanlar yaratmak ise en önemli amacıdır.

    Hizmetler
    • iç mimari proje
    • proje uygulama
    • danışmanlık
    • dekorasyon
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Yaşamkent Mah. 3158.Cad No:31/3 Çankaya
    06810 Ankara
    Türkiye
    +90-3122171218 treso.com.tr

    Değerlendirmeler

    Emrah Erduran
    7 ay önce
    Gül Yola
    10 ay önce
    Sinan Duman
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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