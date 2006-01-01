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AÇI PROJE MİM. İNŞ.
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 17Projeler (17) 2Yeni Fikirler (2)
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Projeler

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    • Ukrayna/Ofis , AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    Ukrayna/Ofis , AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    Ukrayna/Ofis , AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    +11
    Ukrayna/Ofis
    Ürün Tasarımı, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. İç Dekorasyon
    Ürün Tasarımı, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. İç Dekorasyon
    Ürün Tasarımı
    Fuar Standları, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    Fuar Standları, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    Fuar Standları, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    Fuar Standları
    Sultanbeyli Alışveriş Merkezi, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    Sultanbeyli Alışveriş Merkezi, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    Sultanbeyli Alışveriş Merkezi, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    +4
    Sultanbeyli Alışveriş Merkezi
    Palladium Tower, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    Palladium Tower, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    Palladium Tower, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. Ticari alanlar
    +12
    Palladium Tower
    Azerbeycan/Bakü otel odası projesi, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. İç Dekorasyon
    Azerbeycan/Bakü otel odası projesi, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. İç Dekorasyon
    Azerbeycan/Bakü otel odası projesi, AÇI PROJE MİM. İNŞ. AÇI PROJE MİM. İNŞ. İç Dekorasyon
    +2
    Azerbeycan/Bakü otel odası projesi
    Hepsini göster: 17 proje

    2006 yılından beri İstanbul ilinde faaliyet gösteren şirketimiz mimari ve iç mimari proje ve uygulama ofisi olarak hizmet vermektedir. Yurt içi ve yurt dışı projelerinde mimari olarak; transparan cephe, alüminyum giydirme cephe, korkuluk sistemi, saçak sistemi, paslanmaz aksesuarlı cam kapı vb., iç mimari olarak da; konut, ofis, mağaza, restoran, kafe, banka, fuar standı, ürün tasarımı, paraduş menteşeli cam kabin sistemleri vb. projelerde hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • inşaat
    • tadilat
    • dış cephe cam-kompozit giydirme
    • paraduş menteşeli cam kabin sistemleri
    • paslanmaz korkuluk
    • spider-routel malzeme satışı vb.
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye, Avrupa, ve Ortadoğu
    Adres
    Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Ekinoks Residence E1 Blok Kat:4 D:48 Beylikdüzü/İST.
    34520 Istanbul
    Türkiye
    +90-2128732021 www.aciproje.com
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