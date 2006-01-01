AÇI PROJE MİM. İNŞ.

2006 yılından beri İstanbul ilinde faaliyet gösteren şirketimiz mimari ve iç mimari proje ve uygulama ofisi olarak hizmet vermektedir. Yurt içi ve yurt dışı projelerinde mimari olarak; transparan cephe, alüminyum giydirme cephe, korkuluk sistemi, saçak sistemi, paslanmaz aksesuarlı cam kapı vb., iç mimari olarak da; konut, ofis, mağaza, restoran, kafe, banka, fuar standı, ürün tasarımı, paraduş menteşeli cam kabin sistemleri vb. projelerde hizmet vermektedir.