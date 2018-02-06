Derin elektrik

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Elektrikçiler Aydın
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Değerlendirmeler (11)
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Hizmetler

  • Elektriktesisat
  • elektrikarıza
  • aydınlatma
  • malzeme
  • montaj
  • tadilat
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    • Firmamız müşterileri ile karşılıklı güven doğrultusunda bu günlere gelmiş, dostluk ve hoşgörü çerçevesinde kalite konusunda taviz vermeden yoluna devam etmeye kararlıdır. Portföyümüzde bulunan müşterilerimizle sağladığımız bire bir yakın dostluklar bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğimizdir. İlkesi ;kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti olan firmamızı aramanız bize yeni dostluklar kazandıracaktır. Birçok markayı ve ürünü bünyesinde bulunduran firmamız ile çalışma ayrıcalığını sizlerinde yaşaması bize büyük mutluluk yaşatacak ve hizmet anlayışımızda yeni ufuklar açacaktır .

    Hizmet alanları
    Aydın, efeler, ve aydınmerkez
    Şirket ödülleri
    Ustalık kalfalık
    Adres
    Cuma mah 218 sk no 11 efeler / Aydın
    09010 Aydın
    Türkiye
    +90-5556117055 derinelektrik.business.site

    Değerlendirmeler

    Emrah Gül
    İşinde bir numara.
    yaklaşık 2 ay önce
    Alper Sarı
    Elektrikle alakalı evimdeki problemi gayet titiz bir şekilde çözümledi. Tekrar teşekkürler.
    yaklaşık 2 ay önce
    Emine Turan
    Sadece telefonla aradım hiç bir ücret talep etmeden güzel bir şekilde ilgilendiler çok teşekkür ederim
    7 ay önce
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