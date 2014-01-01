현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Lamına Stone
Ekolojik Tasarımlar Turkey
Genel Bakış 14Projeler (14) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (7)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • LAMINA STONE®-AHC PANEL & LAMINA STONE®-BACKLIT PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Mermer
    LAMINA STONE®-AHC PANEL & LAMINA STONE®-BACKLIT PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Mermer
    LAMINA STONE®-AHC PANEL & LAMINA STONE®-BACKLIT PANEL
    LAMINA STONE®-AHC PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Ticari alanlar
    LAMINA STONE®-AHC PANEL
    ​LAMINA STONE®-AHC PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Modern Evler
    ​LAMINA STONE®-AHC PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Modern Evler
    ​LAMINA STONE®-AHC PANEL
    LAMINA STONE®-AHC PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Modern Duvar & Zemin
    LAMINA STONE®-AHC PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Rustik Duvar & Zemin
    LAMINA STONE®-AHC PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Rustik Duvar & Zemin
    +1
    LAMINA STONE®-AHC PANEL
    ​LAMINA STONE ® TEXTURES+COLLECTION, Lamına Stone Lamına Stone Rustik Duvar & Zemin Kireçtaşı
    ​LAMINA STONE ® TEXTURES+COLLECTION, Lamına Stone Lamına Stone Rustik Duvar & Zemin Kireçtaşı
    ​LAMINA STONE ® TEXTURES+COLLECTION, Lamına Stone Lamına Stone Rustik Duvar & Zemin Kireçtaşı
    +8
    ​LAMINA STONE ® TEXTURES+COLLECTION
    LAMINA STONE ® BACKLIT PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Modern Mutfak Mermer Gri
    LAMINA STONE ® BACKLIT PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Modern Mutfak Mermer Gri
    LAMINA STONE ® BACKLIT PANEL, Lamına Stone Lamına Stone Modern Mutfak Mermer Gri
    +7
    LAMINA STONE ® BACKLIT PANEL
    Hepsini göster: 14 proje

    LAMINA STONE
    laminasyonlu doğal taşlar konusunda teknolojik ve inovasyon açıdan lider bir kompozit mermer panel markasıdır.

    Lamina Stone müşteri odaklı, özel amaçlara uygun ve yüksek kaliteli kompozit hafif mermer konusunda lider üreticidir. Temel amacı doğal taşı, uygun teknolojik destekleyici ürünler ile lamine ederek tek bir hafif, sağlam kompozit mermer panel üretmek ve bu hafif sağlam mermer panelleri yapı ve tasarım sektörünü entegre etmektir.

    Araştırmak, tasarlamak, geliştirmek; Lamina Stone bu bağlamda müşterilerinin sorunlarını çözmek, istek ve beklentilerini gerçeğe dönüştürmek için sadece hafif mermer panel üretmek değil, her proje için ayrı ayrı çözümler sağlayarak müşterilerine olanak ve fırsatlar kazandırmaktadır

    Ne yapıyoruz?

    Mermer, traverten, limestone, oniks ve granit gibi yerli veya ithal doğal taşları, Alüminyum honeycomb, Alüminyum kompozit, seramik ve cam ile lamine ederek ortamına uygun, hafif, sağlam, veya  sağlam şeffaf  kompozit doğal taş paneller haline getiriyor.

    Kompozit doğal taş panellerimizle yapı sektörüne, mimari tasarım sektörünü yönelik geniş yelpazede ürün, ürün konsepti, teknik servis sağlamakta.

    Hizmetler
    • Alüminyum Honeycomb mermer
    • laminasyonlu mermer
    • hafif mermer
    • transparan oniks
    Hizmet alanları
    • America
    • russia
    • Saudi Arabia
    • Turkey
    • istanbul
    • Türkiye
    Adres
    organize sanayi bölgesi 1.cadde 10.sok. no:5
    03030 Turkey
    Türkiye
    +90-5412030349 www.laminastone.com.tr

    Değerlendirmeler

    aytenkocaman
    yaklaşık 7 yıl önce
    Düzenle
    Cenk GÖKNUR
    yaklaşık 1 yıl önce
    Cenk GÖKNUR
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element