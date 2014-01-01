Lamına Stone

LAMINA STONE

laminasyonlu doğal taşlar konusunda teknolojik ve inovasyon açıdan lider bir kompozit mermer panel markasıdır.

Lamina Stone müşteri odaklı, özel amaçlara uygun ve yüksek kaliteli kompozit hafif mermer konusunda lider üreticidir. Temel amacı doğal taşı, uygun teknolojik destekleyici ürünler ile lamine ederek tek bir hafif, sağlam kompozit mermer panel üretmek ve bu hafif sağlam mermer panelleri yapı ve tasarım sektörünü entegre etmektir.

Araştırmak, tasarlamak, geliştirmek; Lamina Stone bu bağlamda müşterilerinin sorunlarını çözmek, istek ve beklentilerini gerçeğe dönüştürmek için sadece hafif mermer panel üretmek değil, her proje için ayrı ayrı çözümler sağlayarak müşterilerine olanak ve fırsatlar kazandırmaktadır

Ne yapıyoruz?

Mermer, traverten, limestone, oniks ve granit gibi yerli veya ithal doğal taşları, Alüminyum honeycomb, Alüminyum kompozit, seramik ve cam ile lamine ederek ortamına uygun, hafif, sağlam, veya sağlam şeffaf kompozit doğal taş paneller haline getiriyor.

Kompozit doğal taş panellerimizle yapı sektörüne, mimari tasarım sektörünü yönelik geniş yelpazede ürün, ürün konsepti, teknik servis sağlamakta.