SMART INVESTMENT IN TURKEY; Türkiye’ de akıllı yatırımlar olarak kurduğumuz, uluslararası gayrimenkul ve proje pazarlama kimliği olan SIT Danışmanlık ve Pazarlama, 5 yöneticisi ve profesyonel danışmanlarıyla, yurt içi ve yurt dışındaki temsilcileriyle, sahip olduğu çoklu hizmet anlayışıyla sektöründe farklılıklar yaratmak amacındadır.
SIT Danışmanlık ve Pazarlama, gayrimenkul sektörünün, yazılı ve görsel basın şirketleri ile tam bir koordinasyon halinde olup, pazarlama sektöründeki yenilikçi trendleri yakından izleyerek markanızı ve ürünlerinizi kusursuz bir şekilde hedef kitlenize ulaştırarak sizleri, TÜRKİYE-AVRUPA ve ARAP-RUS ülkelerinin birer yıldızı haline getirmeyi hedeflemektedir.
- Hizmetler
- KURUMSAL DANIŞMANLIK ; . Proje pazarlama . Yurt dışı satış . Kalite algısı . Marka değerinin korunması .Çözüm ortaklığı
- HEDEFLER + STRATEJİ GELİŞTİRİR + UYGULAR = SONUÇ. BİREYSEL DANIŞMANLIK ; Müşteri memnuniyeti
- sunduğumuz avantajlar ve TÜRKİYE'de YATIRIM.
- Hizmet alanları
- Yatırımcılarımızın birikimlerine kısa sürede yüksek kar elde etme olanağı sağlayabilecek talepler doğrultusunda
- ARSA
- ARAZİ
- BİNA
- AVM
- HASTANE
- KÖŞK
- YALI
- MALİKANE
- DAİRE gibi yatırım menkullerini
- zamanlama
- doğru yer ve fırsat fiyatlarla gerek alırken kazandırmak
- gerekse aldıktan sonra kira gelirlerinden de yararlanmak adına
- gelecekleri için de yatırım fırsatlarını sunmak . Ayrıca proje pazarlama satış ve profesyonel anlamda marka danışmanlığı
- sunduğumuz hizmetler arasında ilk sırada yer alır.…
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- Adres
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Atatürk Caddesi, 2/4
34734 İstanbul
Türkiye
+90-2164739595 www.sit.com.tr