SMART INVESTMENT IN TURKEY; Türkiye’ de akıllı yatırımlar olarak kurduğumuz, uluslararası gayrimenkul ve proje pazarlama kimliği olan SIT Danışmanlık ve Pazarlama, 5 yöneticisi ve profesyonel danışmanlarıyla, yurt içi ve yurt dışındaki temsilcileriyle, sahip olduğu çoklu hizmet anlayışıyla sektöründe farklılıklar yaratmak amacındadır.

SIT Danışmanlık ve Pazarlama, gayrimenkul sektörünün, yazılı ve görsel basın şirketleri ile tam bir koordinasyon halinde olup, pazarlama sektöründeki yenilikçi trendleri yakından izleyerek markanızı ve ürünlerinizi kusursuz bir şekilde hedef kitlenize ulaştırarak sizleri, TÜRKİYE-AVRUPA ve ARAP-RUS ülkelerinin birer yıldızı haline getirmeyi hedeflemektedir.