Ces Ev Temizlik Hizmetleri

0544 569 2890

Hizmet sektörünün Türkiye’de ki artan önemine ve talebine paralel olarak CES TEMİZLİK 2000 yılında faaliyete geçmiştir.

Üstlenilen her projeyi en iyi performans ve müşteri memnuniyeti ile sürdürebilen şirketimiz sektöründeki sürdürülebilir müşteri devamlılığını sağlayan ender firmalardandır. Müşterilerimize kaliteli hizmeti sunmanın koşulunun ancak; uzman bir ekip,detaylandırılmış planlama,nitelikli hizmet organizasyonu ile mümkün olduğuna; bununda ancak kar eden ve elde ettiği karı doğru finansal planlama-yatırım ve uygulama ile kullanan bir şirket olmakla mümkün olduğuna ve adil tek ticari kuralın bu olduğuna inanıyoruz. Sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve personel eğitimine birinci derecede önem veren yönetimimiz ve bu bilinçte eğitilen profesyonel kadromuz ile sizlerin kaliteli ve ekonomik hizmet veren bir çözüm ortağınız olmayı umuyoruz. Vizyonumuz Sektörde kalite,güvenilirlik,eğitim ve teknolojik yeniliklerin kullanılması konularında öncülük etmek,bu sektörde CES TEMİZLİK olarak sürekli,kalıcı ,adaletli bir rekabat üstünlüğü sağlayarak sunduğumuz hizmetlerde müşterilerimizin ilk tercihi olmaktır. Misyonumuz Hizmetlerimiz ,çözümlerimiz,güvenilirlik ve iş ahlakımız ile sektörümüze,müşterilerimize ve çalışanlarımıza değer katan bir kurum olmaktır.