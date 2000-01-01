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Ces Ev Temizlik Hizmetleri
Bina Temizleme İşleri Küçükçekmece / İstanbul
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Değerlendirmeler (13)
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    • 0544 569 2890
    Hizmet sektörünün Türkiye’de ki artan önemine ve talebine paralel olarak CES TEMİZLİK 2000 yılında faaliyete geçmiştir.

    Üstlenilen her projeyi en iyi performans ve müşteri memnuniyeti ile sürdürebilen şirketimiz sektöründeki sürdürülebilir müşteri devamlılığını sağlayan ender firmalardandır. Müşterilerimize kaliteli hizmeti sunmanın koşulunun ancak; uzman bir ekip,detaylandırılmış planlama,nitelikli hizmet organizasyonu ile mümkün olduğuna; bununda ancak kar eden ve elde ettiği karı doğru finansal planlama-yatırım ve uygulama ile kullanan bir şirket olmakla mümkün olduğuna ve adil tek ticari kuralın bu olduğuna inanıyoruz. Sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve personel eğitimine birinci derecede önem veren yönetimimiz ve bu bilinçte eğitilen profesyonel kadromuz ile sizlerin kaliteli ve ekonomik hizmet veren bir çözüm ortağınız olmayı umuyoruz. Vizyonumuz Sektörde kalite,güvenilirlik,eğitim ve teknolojik yeniliklerin kullanılması konularında öncülük etmek,bu sektörde CES TEMİZLİK olarak sürekli,kalıcı ,adaletli bir rekabat üstünlüğü sağlayarak sunduğumuz hizmetlerde müşterilerimizin ilk tercihi olmaktır. Misyonumuz Hizmetlerimiz ,çözümlerimiz,güvenilirlik ve iş ahlakımız ile sektörümüze,müşterilerimize ve çalışanlarımıza değer  katan bir kurum olmaktır.

    Hizmetler
    • Ev Temizliği
    • Haşere İlaçlama
    • Boya Badan
    • İnşaat Sonrası Temizlik
    • İş Yeri Temizliği
    • Ofis Temizliği
    • Koltuk Yıkama
    • Dış Cephe Temizliği
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • İstanbul/Türkiye
    • Küçükçekmece / İstanbul
    Adres
    Tevfikbey Mh. İstiklal Cd. No:2
    34000 Küçükçekmece / İstanbul
    Türkiye
    +90-5445692890 www.cestemizlik.com

    Değerlendirmeler

    Seher Arslan
    Çok memnunum herkeze tavsiye ederim
    3 ay önce
    Gülay Şamlı
    İşlerini düzgün yapıyorlar memnun kaldım tavsiye ediyorum 😊
    3 ay önce
    TARIK ÇETİN
    Verdiğiniz Kaliteli Ve Güzel Hizmetten dolayı Teşşekkür Ederim Elinize sağlık..
    10 ay önce
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