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Yakamoz Mutfak Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Sivas
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    • Yakamoz Mutfak Mobilya 2005 yılından itibaren profesyonel tasarımları ve alternatif seçenekleriyle Mutfak dolapları, Banyo dolapları, Portmanto, Gardolap (Yüklük dolabı), Sürgülü dolap sistemleri(Raydolap), TV Üniteleri, Yatak odası mobilyaları, Yemek odası mobilyaları, Genç odası mobilyaları ve her türlü siparişe uygun dolap çalışmaları yapmakta olup, tasarım, projelendirme, üretim planlaması ve takibi montajı gibi aşamalarının tamamını kendi bünyesinde ve denetiminde, deneyimli elemanları ile gerçekleştirerek hizmet vermektedir.
    Hizmet alanları
    Sivas
    Adres
    Paşabey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:19/C Merkez – Sivas
    58001 Sivas
    Türkiye
    +90-3462224356 www.yakamozmutfak.com
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