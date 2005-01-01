Yakamoz Mutfak Mobilya 2005 yılından itibaren profesyonel tasarımları ve alternatif seçenekleriyle Mutfak dolapları, Banyo dolapları, Portmanto, Gardolap (Yüklük dolabı), Sürgülü dolap sistemleri(Raydolap), TV Üniteleri, Yatak odası mobilyaları, Yemek odası mobilyaları, Genç odası mobilyaları ve her türlü siparişe uygun dolap çalışmaları yapmakta olup, tasarım, projelendirme, üretim planlaması ve takibi montajı gibi aşamalarının tamamını kendi bünyesinde ve denetiminde, deneyimli elemanları ile gerçekleştirerek hizmet vermektedir.

Hizmet alanları Sivas Adres Paşabey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:19/C Merkez – Sivas

58001 Sivas

Türkiye

+90-3462224356 www.yakamozmutfak.com