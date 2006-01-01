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Püff Noktası
İç Mimarlar Konya
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Özenel E., Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    Özenel E., Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    Özenel E., Püff Noktası Püff Noktası İç Dekorasyon
    +1
    Özenel E.
    M.S. Evi, Püff Noktası Püff Noktası İç Dekorasyon
    M.S. Evi, Püff Noktası Püff Noktası İç Dekorasyon
    M.S. Evi, Püff Noktası Püff Noktası İç Dekorasyon
    +7
    M.S. Evi
    EFC S., Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    EFC S., Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    EFC S., Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    +2
    EFC S.
    Şık, huzur dolu bir yuva, Püff Noktası Püff Noktası MutfakDolap & Raflar
    Şık, huzur dolu bir yuva, Püff Noktası Püff Noktası Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Şık, huzur dolu bir yuva, Püff Noktası Püff Noktası Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +3
    Şık, huzur dolu bir yuva
    Ergül H., Püff Noktası Püff Noktası MutfakDolap & Raflar
    Ergül H., Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    Ergül H., Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    +2
    Ergül H.
    H.G. Ofis, Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    H.G. Ofis, Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    H.G. Ofis, Püff Noktası Püff Noktası Ofis Alanları & Mağazalar
    +2
    H.G. Ofis
    Hepsini göster: 11 proje

    PÜFF NOKTASI

    BizPüff Noktası olarak, Aksiyal Mimarlık bünyesinde faaliyet gösteren bir tasarım ve uygulama ekibiyiz. 2006 yılından bu yana sayısız projeye imzaatmış olmanın verdiği güven ve tecrübe ile, anılarınızla ayakta duran mekanlarınızı, yeni yüzleri ve gençleşen ruhları ile yeni anılara hazırlamak için buradayız.

    Hasbel kader bizi daha önce duyup veya paylaşmış olduğumuz reklamlarımızdan bize ulaşıp, bizi onurlandıran müşterilerimizi ziyaret edip, uzman ekibimizle birlikte yerinde incelememizi yapıyoruz. Tamamlanan keşiflerin ardından hep birlikte canlandırdığımız fikirlere dalıyoruz…

    Konsept ve tasarım aşamasına geldiğimizde, sizlerin talepleri ve tabiki de olmazsa olmaz fikirlerimiz doğrultusunda sıcak ortamlarınıza yüklediğiniz duygu ve anılarınızı koruyarak çalışmalara başlıyoruz, hayallerinize ve hayal edemediklerinize adım adım yaklaşıyoruz.

    …ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş projeler, ustaca çözülmüş detayları ile uygulama aşamasına geçiyoruz…

    Gerçekçi olmayan projeler ve ehil olmayan ustalar ile kabuslar yaşamaktansa, uzman ve yaratıcı tasarım ekibimizin hazırladığı gerçekçi projeler doğrultusunda tecrübeli ustalarımızla birlikte arzu ettiğiniz profesyonellik ve titizlikle, en kısa sürede sabırsızlıkla beklediğiniz mekanlara sizi kavuşturuyoruz. Aklınızda tatlı bir anı olarak yer edip sizi MUTLU SON’a ulaştırıyoruz...

    Hizmetler
    • İç mekan tasarımları
    • Dekorasyon
    • Mimari tasarım
    • Tadilat
    • Proje
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    İç Mimari, Mimarlık, ve Konya
    Adres
    Alavardı Mahallesi Kurum Sokak No:3
    42090 Konya
    Türkiye
    +90-3323237707 www.puffnoktasi.com

    Değerlendirmeler

    Belemir Aydın Belemir Aydın
    İç mekan dekorasyon
    4 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Aralık 2017
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