Sauna İmalatı

Kimi zaman hamamlar ile karıştırılan saunalar benzerlik gösterse de hamamlardan farklıdırlar. Saunalar sauna sobası ya da sauna satıcıları ile satılan içerisinde hem sıcak hem de kuru havanın bulunduğu kişilerin ahşap oturma grupları üzerinde yatarak ya da oturarak dinlendiği Hava banyosu yaptıkları bir yerdir. Kişiler genellikle 15 20 dakika sauna içerisinde kalırlar. İçerdeki sıcaklık 40 ile 85° arasında genellikle değişmektedir. Saunanın içerisinde nemli hava bulunmaktadır. Bu sayede sauna içerisindeki insanlar rahat nefes alırlar. Saunaların insanlara pek çok faydası bulunmaktadır.