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Mutfaklar, içlerinde hem depolama alanları, hem tezgah üniteleri, hem hareket alanı ve çoğunlukla da yemek masasını içeren odaları olduğu için, evlerin en çok işlevsellik ihtiyacı bulunan yaşam alanları.
Mutfaklar hemen hemen her evde en önemli ve en işlevsel oda olma konumundadır. Özellikle aile evlerinde mutfak alanları her zaman en aktif olarak kullanılan yaşam alanlarının başında gelir.
Herhangi bir eşya satın alırken görünüşü ve işlevi kadar kalitesi de
önemlidir. Eşyaların kalitesini belirleyen en büyük faktör ise
malzeme cinsi ile ilgilidir. Günümümüzde ahşap, cam, metal,
plastik, hasır, mdf ve bambu gibi çok…