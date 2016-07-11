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Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
Mimarlar Antalya
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ELYSIUM VİLLALARI, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    ELYSIUM VİLLALARI, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    ELYSIUM VİLLALARI, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    +10
    ELYSIUM VİLLALARI
    KARADUMAN VİLLA, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    KARADUMAN VİLLA, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    KARADUMAN VİLLA, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    +5
    KARADUMAN VİLLA
    Koordinasyon merkezi - ISPARTA /TÜRKİYE, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    Koordinasyon merkezi - ISPARTA /TÜRKİYE, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    Koordinasyon merkezi - ISPARTA /TÜRKİYE, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    +1
    Koordinasyon merkezi - ISPARTA /TÜRKİYE
    Rezidans ANTALYA / TÜRKİYE, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    Rezidans ANTALYA / TÜRKİYE, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    Rezidans ANTALYA / TÜRKİYE
    Erdoğan Konutları Döşemealtı / ANTALYA, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    Erdoğan Konutları Döşemealtı / ANTALYA, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    Erdoğan Konutları Döşemealtı / ANTALYA, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    +3
    Erdoğan Konutları Döşemealtı / ANTALYA
    Mungan Villası Kundu / ANTALYA, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    Mungan Villası Kundu / ANTALYA, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    Mungan Villası Kundu / ANTALYA, Fe mimarlık mühendislik ltd.şti. Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.
    Mungan Villası Kundu / ANTALYA
    Hepsini göster: 7 proje

    2008 yılında ANTALYA da Ali Fuat ASLIŞEN

    tarafından kurulan FE Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü tasarım sorunlarına aynı hassasiyetle yaklaşmayı ilke edinmiş bir kurumdur. Mimari-İç mimari projelendirme, uygulama ve taahhüt hizmetleri veren FE mimarlık ,Konuyu tasarım aşamasında ele alıp anahtar teslimine kadar takip eder.

     MİMARIN TASARIMLA BAŞLAYAN SORUMLULUĞU SADECE BUGÜNE DEĞİL, GELECEĞE KARŞI DA DEVAM EDER.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • Anahtar teslim imalat
    • Tadilat
    • Danışmanlık Hizmetleri
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • antalya
    Adres
    Perge caddesi
    07200 Antalya
    Türkiye
    +90-5336500152 http:/www.femimarlik.com.tr
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