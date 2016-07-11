Fe mimarlık mühendislik ltd.şti.

2008 yılında ANTALYA da Ali Fuat ASLIŞEN

tarafından kurulan FE Mimarlık Mühendislik Limited Şirketi konu ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü tasarım sorunlarına aynı hassasiyetle yaklaşmayı ilke edinmiş bir kurumdur. Mimari-İç mimari projelendirme, uygulama ve taahhüt hizmetleri veren FE mimarlık ,Konuyu tasarım aşamasında ele alıp anahtar teslimine kadar takip eder.

MİMARIN TASARIMLA BAŞLAYAN SORUMLULUĞU SADECE BUGÜNE DEĞİL, GELECEĞE KARŞI DA DEVAM EDER.