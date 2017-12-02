İNCİSAN YAPI | DEKORASYON, kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında çeşitli projelere imza atmıştır.

Restorasyon ve projecilik konularında hizmet veren İNCİSAN YAPI | DEKORASYON, mimarlık hizmetlerini bir bütün olarak ele almakta çalışma ekibi mimar, restoratör, inşaat mühendisi ve makina mühendislerinden oluşmaktadır. İNCİSAN YAPI | DEKORASYON bu güne kadar çok sayıda restorasyon projesi hazırlanmıştır..Ayrıca bursa ankara ve van olmak üzere dekorasyon mağazacılığında da faaliyet göstermekteyiz