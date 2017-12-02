İNCİSAN YAPI | DEKORASYON, kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında çeşitli projelere imza atmıştır.
Restorasyon ve projecilik konularında hizmet veren İNCİSAN YAPI | DEKORASYON, mimarlık hizmetlerini bir bütün olarak ele almakta çalışma ekibi mimar, restoratör, inşaat mühendisi ve makina mühendislerinden oluşmaktadır. İNCİSAN YAPI | DEKORASYON bu güne kadar çok sayıda restorasyon projesi hazırlanmıştır..Ayrıca bursa ankara ve van olmak üzere dekorasyon mağazacılığında da faaliyet göstermekteyiz
- Hizmetler
- tasarım, dekorasyon, ve restorasyon
- Hizmet alanları
- tasarım
- dekorasyon
- restorasyon
- bursa
- Adres
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beşevler mah.bilginler cad no 26 nilüfer bursa
16110 Bursa
Türkiye
+90-5447897979 www.incisan.com