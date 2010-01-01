Nihan Özden - İç Mimar

2010 yılında modern tasarımlarıyla yolculuğuna başladı. Her türlü ev, ofis tarımları mobilyaları ile modüler sistemde mutfak ve bonya dolabı tasarımları, yüksek kalite, ergonomi ve çağdaş standartlara uygun bir şekilde yapılmaktadır.

Yapılan tüm çalışmalarında ayrıntılardaki titizliği ve ürün yelpazesini sürekli yenilemekte ve zenginleştirmektedir. Müşterilenin yaşam tarzını farklılaştırmayı hedefleyen Nihan Özden - İç Mimar kişilerin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak herzaman esnek öncü ve yaratıcı çözümleri ile yaşamlara değer katan, onları farklı kılan ürün ve hizmetleri tasarlayıp sunmaktadır.

Hayalleriniz uygulamadan önce 3 boyutta görme şansını yakalayın. Anahtar teslimi iç dekorasyon hizmetlerimizde, inşaat teknikerleri, mobilya dekorasyon teknikerleri ile birlikte çözüm sunmaktayız.

HİZMETLERİMİZ

2 boyutlu çizim 3 boyutlu görsel tasarımlar Proje Danışmanlık Maliyet Analizi Keşif Raporu Fizilibilite Raporu Anahtar Teslimi İnşaat işleri Mobilya Tasarımı ve Üretimi