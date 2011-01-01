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DUMANLAR GRUP LAM. LTD ŞTİ
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Memorial Ankara, DUMANLAR GRUP LAM. LTD ŞTİ DUMANLAR GRUP LAM. LTD ŞTİ İç Dekorasyon
    Memorial Ankara, DUMANLAR GRUP LAM. LTD ŞTİ DUMANLAR GRUP LAM. LTD ŞTİ İç Dekorasyon
    Memorial Ankara, DUMANLAR GRUP LAM. LTD ŞTİ DUMANLAR GRUP LAM. LTD ŞTİ İç Dekorasyon
    Memorial Ankara

    Dumanlargrup  2011 yılından beri sektöründe profesyonel ekipleri ile müşterilerine Akrilik masif yüzey malzeme ve Compact Laminat malzeme ile uygulanacak dekorasyon uygulamalarında hizmet sunmaktadır. Firmamız Türkiye içinde ve yurt dışında,  hastane, otel, konut ve sosyal tesis gibi birçok projeyi başarı ile tamamlamış ve ana yüklenicilerine sorunsuz olarak  teslim etmiştir. Hizmette esas aldığımız değerimiz tamamen müşteri memnuniyeti olup, satış ve satış sonrası destek uygulamalarını bu esas üzerine kurmuştur. Dumanlargrup LG Himacs ve Hanex markalarının yetkili uygulama bayisidir.Ayrıca istenirse Corian, Tristone, Samsung markaları ile de imalat yapılabilmektedir.

    Hizmetler
    • Mutfak tezgahı
    • laboratuvar tezgahları
    • compact masa tablası
    • akrilik masa tablası
    • duvar ve banko kaplamaları
    • ameliyathane kaplamaları
    • cubicle
    • wc bölme imalatları konusunda hizmet vermektedir.
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    ankara
    Adres
    Siteler Ereğli caddesi 55/D
    06140 Ankara
    Türkiye
    +90-5324731133 www.dumanlargrup.com

    Değerlendirmeler

    evmodo Mobilya
    7 ay önce
    cagdas acar
    Tezgah işimizi yaptırdık çok memnun kaldık elinize emeğinize sağlık
    6 ay önce
    Kaan Kenanoglu
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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