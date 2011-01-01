DUMANLAR GRUP LAM. LTD ŞTİ

Dumanlargrup 2011 yılından beri sektöründe profesyonel ekipleri ile müşterilerine Akrilik masif yüzey malzeme ve Compact Laminat malzeme ile uygulanacak dekorasyon uygulamalarında hizmet sunmaktadır. Firmamız Türkiye içinde ve yurt dışında, hastane, otel, konut ve sosyal tesis gibi birçok projeyi başarı ile tamamlamış ve ana yüklenicilerine sorunsuz olarak teslim etmiştir. Hizmette esas aldığımız değerimiz tamamen müşteri memnuniyeti olup, satış ve satış sonrası destek uygulamalarını bu esas üzerine kurmuştur. Dumanlargrup LG Himacs ve Hanex markalarının yetkili uygulama bayisidir.Ayrıca istenirse Corian, Tristone, Samsung markaları ile de imalat yapılabilmektedir.