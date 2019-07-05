MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ.

Şirketimiz 1997 yılında kurulmuş olup, inşaat sektöründe sosyal sorumluluk bilinciyle insana ve ekolojik çevreye saygılı yepyeni, modern, estetik, güvenli yapılar üretmek veya üretilenleri daha konforlu ve değerli kılmak için yılmadan çalışmaktadır. Amacımız bu yapılarda yaşayan insanların yaşamlarına değer ve konfor katmak, onların ve çalışanlarımızın birinci tercihi olmaktır.