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MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ.
Mutfak Planlayıcıları İzmir
Genel Bakış 16Projeler (16) 7Yeni Fikirler (7)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • GÜZELBAHÇE, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    GÜZELBAHÇE, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    GÜZELBAHÇE, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Beyaz
    +2
    GÜZELBAHÇE
    MURAT YAPI, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Mutfak üniteleri Masif Ahşap Beyaz
    MURAT YAPI, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Mutfak üniteleri Masif Ahşap Beyaz
    MURAT YAPI, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MutfakDepo & Kiler Metal Metalik/Gümüş
    +20
    MURAT YAPI
    İSTANBUL/KADIKÖY, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Beyaz
    İSTANBUL/KADIKÖY, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Beyaz
    İSTANBUL/KADIKÖY, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Yeşil
    İSTANBUL/KADIKÖY
    KARATAŞ, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    KARATAŞ, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Modern Mutfak
    KARATAŞ, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Modern Mutfak
    +6
    KARATAŞ
    HATAY 2, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Klasik Mutfak
    HATAY 2, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Modern Mutfak
    HATAY 2, MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Modern Mutfak
    +2
    HATAY 2
    GÜZELYALI , MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Modern Mutfak
    GÜZELYALI , MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Modern Mutfak
    GÜZELYALI , MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. MURAT YAPI DEK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD .ŞTİ. Modern Mutfak
    +12
    GÜZELYALI
    Hepsini göster: 16 proje

    Şirketimiz 1997 yılında kurulmuş olup, inşaat sektöründe sosyal sorumluluk bilinciyle insana ve ekolojik çevreye saygılı yepyeni, modern, estetik, güvenli yapılar üretmek veya üretilenleri daha konforlu ve değerli kılmak için yılmadan çalışmaktadır. Amacımız bu yapılarda yaşayan insanların yaşamlarına değer ve konfor katmak, onların ve çalışanlarımızın birinci tercihi olmaktır.

    Hizmetler
    KOMPLE EV TADİLATI/ MUTFAK/ BANYO/ KAPI/ PARKE/ DUVAR KAĞIDI/EV YENİLEME/MODERN MUTFAK/ADA MUTFAK/COUNTRY MUTFAK/RAY DOLAP/ KENTSEL DÖNÜŞÜM
    Hizmet alanları
    MUTFAK/BANYO/İZMİR
    Adres
    M.Paşa Cad. no:883 D.9
    35350 İzmir
    Türkiye
    +90-5322113216 www.izmirmuratyapi.com

    Değerlendirmeler

    Nadide Önal Nadide Önal
    Tüm evimin tadilatını yaptırdım, düzenli tertipli, zamanında teslim etmeleri, Türkiye koşullarında pek mümkün olmaz, ama Murat yapı muhteşemsiniz . Teşekkür ederim🙏🙏
    yaklaşık 4 yıl önce
    Proje tarihi: Ağustos 2016
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