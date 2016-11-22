Cesur projeler için çizgilerimizi koruyup, geçmişten edindiğimiz tecrübeyi var olan imkanlarla harmanlayıp günümüze uyarlamayı hedefe koyduk.
- Hizmetler
- Proje peyzaj
- Peyzaj uygulama
- Rulo çim uygulama
- Sert zemin uygulama
- Çocuk oyun grubu
- Otomatik sulama sistemleri
- Yapay şelaleler
- Kent mobilyaları
- Bahçe mobilyaları
- Ahşap deck uygulama
- Ahşap evler
- İstanbul
- Turkey
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- Hizmet alanları
- İstanbul – Turkey
- Adres
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Rauf Orbay cad.Menteş sokak no:17/A
34903 İstanbul
Türkiye
+90-5326346388 www.tomrukyapi.com