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Tomruk yapı &amp; mimarlık
Peyzaj Mimarları İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 2Yeni Fikirler (2)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

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    • TOMRUK KAMELYA, Tomruk yapı & mimarlık Tomruk yapı & mimarlık BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    TOMRUK KAMELYA, Tomruk yapı & mimarlık Tomruk yapı & mimarlık BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    TOMRUK KAMELYA, Tomruk yapı & mimarlık Tomruk yapı & mimarlık BahçeMobilyalar Ahşap Beyaz
    +2
    TOMRUK KAMELYA
    EJDER 3200 ZEMİN UYGULAMA, Tomruk yapı & mimarlık Tomruk yapı & mimarlık Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    EJDER 3200 ZEMİN UYGULAMA, Tomruk yapı & mimarlık Tomruk yapı & mimarlık Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    EJDER 3200 ZEMİN UYGULAMA, Tomruk yapı & mimarlık Tomruk yapı & mimarlık Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +5
    EJDER 3200 ZEMİN UYGULAMA

    Cesur projeler için çizgilerimizi koruyup, geçmişten edindiğimiz tecrübeyi var olan imkanlarla harmanlayıp günümüze uyarlamayı hedefe koyduk.

    Hizmetler
    • Proje peyzaj
    • Peyzaj uygulama
    • Rulo çim uygulama
    • Sert zemin uygulama
    • Çocuk oyun grubu
    • Otomatik sulama sistemleri
    • Yapay şelaleler
    • Kent mobilyaları
    • Bahçe mobilyaları
    • Ahşap deck uygulama
    • Ahşap evler
    • İstanbul
    • Turkey
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    İstanbul – Turkey
    Adres
    Rauf Orbay cad.Menteş sokak no:17/A
    34903 İstanbul
    Türkiye
    +90-5326346388 www.tomrukyapi.com
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