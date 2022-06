ŞAPCI AHŞAP MOBİLYA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Şapçı Ahşap Hakkında

90 Yıllık deneyimli geçmişiyle 1968 yılında Şapçı Ahşap; Şapçı Ağaç Ürünleri olarak kereste ve ahşap parke mamülleri alanında üretim yapmak üzere kurulmuştur. 42.000 m² arazi üzerinde 6.000 m²'lik kapalı alandaki üretim hattıyla 1.500 m²'lik showroom alanıyla sürekli yenilenen son model teknolojik yatırımları ile bilgisayar kontrollü üretim hattında ISO kalite güvence belgesiyle MEMBRAN KAPAK ve KAPI üretmektedir. Şapçı ahşap 1.500 m² showroom alanında kapı, kapak, mutfak, laminant, laminant parke ve profil ürünleri sergilemektedir. Dizayn, ergonomi, hijenik, bakım gerektirmeyen, montajı kolay, uzun ömürlü, şık detaylarıyla kapı kavramına farklı bir boyut getiren OPICAP & OPIUMDOOR markasının arkasındaki güç ŞAPÇI AHŞAP kalitesi, güvencesi ve kaliteli hizmet olanaklarıyla zengin çeşit ve renk alternatifleri bulunmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Şapçı Ailesi olarak 1968 yılından günümüze kadar 'Her Koşulda Müşteri Memnuniyeti' hedefiyle gelişen trendler, sosyal değişimler ve yeni teknolojiler için gözümüz her zaman ileride... Kalite Politikamıza ilaveten Ar-ge çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunun;Dünya standartlarında gelişen teknolojiyi yakın takibin;Gelişen teknolojiyi üretim sahamızda da kullanmanın;Kültürümüze yakışır zengin ürün portföyü oluşturmanın;Ürün Kalitesinden ödün vermeden maliyeti düşürmenin;Düşük Fiyat / Yüksek kalite politikasını şirket prensibi edinmeninbir asıra yakın süredir takipçisiyiz ve her zaman da takibinde olacağız..

VİZYONUMUZ

Güçlü takım çalışmasından alarak ürettiği her üründe gelenekçi, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile liderliği hedefleyen uluslar arası bir firma olmaktır...

MİSYONUMUZ

Şapçı Ahşap olarak temel değerlerimizden ödün vermeden, güçlü bilgi birikimimizi teknoloji ile birleştirerek beklentilerin üzerinde, kaliteli ve farklı ürün ve hizmetler sunarak marka imajımızı ve pazar payımızı geliştirmektir.