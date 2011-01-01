ECA MİMARLIK 2014 yılında Kayseri’de kurulmuş mimari tasarım, uygulama ve kentsel tasarım alanlarında hizmet veren bir mimarlık ve tasarım ofisidir. Kuruluş tarihinden bugüne farklı ölçeklerde proje üretimi yaparken proje verileri ile müşteri ihtiyaçlarını en akılcı çözümlerle harmanlayarak çevreye uyumlu, yaşam mekan kalitesini yükselten estetik, yenilikçi ve dünya standartlarında tasarımlar yapmayı hedefler.
Tasarım sürecinin tüm aşamalarında aktif rol almakta olan ECA Mimarlık konsept aşamasından iç mekan tasarımı ve detay üretimine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir. Yerel ve uluslararası yönetmelik ve uygulamaları göz önünde bulundurarak gerçekçi ve üretilebilir bir yapı bütünü elde etmeye odaklı dinamik kadrosuyla yurtiçi ve yurtdışı projelerde deneyim sahibidir. ECA Mimarlık gelişen yapı teknolojisini ve üretim tekniklerini yakından takip ederken, iş geliştirme sürecinde de gelişen teknolojiden faydalanmakta ve proje ihtiyaçlarına en iyi hizmet eden üretim tekniklerini kullanmaktadır. Katıldığı ulusal mimari proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.
- Hizmetler
- mimarlık proje dekorasyon iç mimari mimari proje tasarım sunum 3d görselleştirme uygulama
- Hizmet alanları
- mimarlık proje dekorasyon iç mimari mimari proje tasarım sunum 3d görselleştirme uygulama
- Kayseri
- Şirket ödülleri
- 2018 – 3.tur – Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması
- 2012 – 5. Mansiyon – Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması.
- 2011-2. Ödül –Prosteel 2011 Çelik Yapı Tasarımı Yarışması(İzmit Arena Projesi),
- 2011-3.Tur S.O.S İstanbul – Kuşdili Çayırı ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler,
- 2011 – Eşdeğer Mansiyon (1) – Şişli Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması,
- Hepsini göster: 9 ödül
- Adres
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sahabiye mah. buyurkan sok. 5/7
38050 Kayseri
Türkiye
+90-5067827032 www.enescamuzcu.com