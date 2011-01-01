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eca mimarlık
3D Görselleştirme Kayseri
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    ECA MİMARLIK  2014 yılında Kayseri’de kurulmuş mimari tasarım, uygulama ve kentsel tasarım alanlarında hizmet veren bir mimarlık ve tasarım ofisidir. Kuruluş tarihinden bugüne farklı ölçeklerde proje üretimi yaparken proje verileri ile müşteri ihtiyaçlarını en akılcı çözümlerle harmanlayarak çevreye uyumlu, yaşam mekan kalitesini yükselten estetik, yenilikçi ve dünya standartlarında tasarımlar yapmayı hedefler.

    Tasarım sürecinin tüm aşamalarında aktif rol almakta olan ECA Mimarlık konsept aşamasından iç mekan tasarımı ve detay üretimine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir. Yerel ve uluslararası yönetmelik ve uygulamaları göz önünde bulundurarak gerçekçi ve üretilebilir bir yapı bütünü elde etmeye odaklı dinamik kadrosuyla yurtiçi ve yurtdışı projelerde deneyim sahibidir. ECA Mimarlık gelişen yapı teknolojisini ve üretim tekniklerini yakından takip ederken, iş geliştirme sürecinde de gelişen teknolojiden faydalanmakta ve proje ihtiyaçlarına en iyi hizmet eden üretim tekniklerini kullanmaktadır. Katıldığı ulusal mimari proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.

    Hizmetler
    mimarlık proje dekorasyon iç mimari mimari proje tasarım sunum 3d görselleştirme uygulama
    Hizmet alanları
    • mimarlık proje dekorasyon iç mimari mimari proje tasarım sunum 3d görselleştirme uygulama
    • Kayseri
    Şirket ödülleri
    • 2018 – 3.tur – Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması
    • 2012 – 5. Mansiyon – Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması.
    • 2011-2. Ödül –Prosteel 2011 Çelik Yapı Tasarımı Yarışması(İzmit Arena Projesi),
    • 2011-3.Tur S.O.S İstanbul – Kuşdili Çayırı ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler,
    • 2011 – Eşdeğer Mansiyon (1) – Şişli Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması,
    • Hepsini göster: 9 ödül
    Adres
    sahabiye mah. buyurkan sok. 5/7
    38050 Kayseri
    Türkiye
    +90-5067827032 www.enescamuzcu.com

    Değerlendirmeler

    Abdullah Aslan
    9 ay önce
    Mustafa Yavuzhan
    1 yıldan fazla önce
    Enes Abdullah BOZKURT
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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