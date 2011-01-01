ECA MİMARLIK 2014 yılında Kayseri’de kurulmuş mimari tasarım, uygulama ve kentsel tasarım alanlarında hizmet veren bir mimarlık ve tasarım ofisidir. Kuruluş tarihinden bugüne farklı ölçeklerde proje üretimi yaparken proje verileri ile müşteri ihtiyaçlarını en akılcı çözümlerle harmanlayarak çevreye uyumlu, yaşam mekan kalitesini yükselten estetik, yenilikçi ve dünya standartlarında tasarımlar yapmayı hedefler.

Tasarım sürecinin tüm aşamalarında aktif rol almakta olan ECA Mimarlık konsept aşamasından iç mekan tasarımı ve detay üretimine kadar geniş bir alanda hizmet vermektedir. Yerel ve uluslararası yönetmelik ve uygulamaları göz önünde bulundurarak gerçekçi ve üretilebilir bir yapı bütünü elde etmeye odaklı dinamik kadrosuyla yurtiçi ve yurtdışı projelerde deneyim sahibidir. ECA Mimarlık gelişen yapı teknolojisini ve üretim tekniklerini yakından takip ederken, iş geliştirme sürecinde de gelişen teknolojiden faydalanmakta ve proje ihtiyaçlarına en iyi hizmet eden üretim tekniklerini kullanmaktadır. Katıldığı ulusal mimari proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.