현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ferhan Tasarım
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Egesade Otel, Ferhan Tasarım Ferhan Tasarım Klasik Sergi Alanları
    Egesade Otel, Ferhan Tasarım Ferhan Tasarım Ticari alanlar
    Egesade Otel, Ferhan Tasarım Ferhan Tasarım Ticari alanlar
    +8
    Egesade Otel
    Köşe Koltuk, Ferhan Tasarım Ferhan Tasarım Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Köşe Koltuk
    Papalina Sehpa, Ferhan Tasarım Ferhan Tasarım Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Papalina Sehpa, Ferhan Tasarım Ferhan Tasarım Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Papalina Sehpa

    2009 senesinde kurulan Ferhan Tasarım'da, 

    proje sahibinin istekleri ile projenin zorunluluklarını en verimli biçimde harmanlamaya çalışıyoruz, 

    her projemizi çevresiyle bir bütün olarak ele alıyoruz, 

    doğaya ve tarihe saygılı olmaya çalışıyoruz, disiplinlerarası çalışmaya inanıyoruz..

    Tasarım problemlerinizi çözmek için İstanbul ve Ayvalık ofislerimizde hizmetinizdeyiz!

    Hizmetler
    Ürün Tasarımı ve İç Mimari
    Hizmet alanları
    • ürün tasarımı
    • İçmimari
    • Proje
    • uygulama
    • Mobilya Tasarımı
    • mobilya imalat
    • dekorasyon
    • Restorasyon
    • tarihi eser
    • istanbul
    • Hepsini göster: 10 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    • 2005 Becks-Designboom International Design Contest finalisti
    • 2006 Bombay Sapphire Design Contest, Türkiye birincisi
    • 2008 Macef, ‘Made in Macef’ Design Contest Finalisti
    Adres
    Poyracık Sokak 29/2 Nişantaşı
    34365 Istanbul
    Türkiye
    +90-2123438713 www.ferhantasarim.com
    Yasal mülkiyet

    Ferhan Tasarım Dekorasyon Prodüksiyon İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

      Add SEO element