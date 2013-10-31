2009 senesinde kurulan Ferhan Tasarım'da,
proje sahibinin istekleri ile projenin zorunluluklarını en verimli biçimde harmanlamaya çalışıyoruz,
her projemizi çevresiyle bir bütün olarak ele alıyoruz,
doğaya ve tarihe saygılı olmaya çalışıyoruz, disiplinlerarası çalışmaya inanıyoruz..
Tasarım problemlerinizi çözmek için İstanbul ve Ayvalık ofislerimizde hizmetinizdeyiz!
- Hizmetler
- Ürün Tasarımı ve İç Mimari
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- Şirket ödülleri
- 2005 Becks-Designboom International Design Contest finalisti
- 2006 Bombay Sapphire Design Contest, Türkiye birincisi
- 2008 Macef, ‘Made in Macef’ Design Contest Finalisti
- Adres
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Poyracık Sokak 29/2 Nişantaşı
34365 Istanbul
Türkiye
+90-2123438713 www.ferhantasarim.com
Ferhan Tasarım Dekorasyon Prodüksiyon İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.