ARCHİ AHŞAP ATOLYESİ

Evinizin en sessiz ve huzur dolu kösesinde bir kitaplıga, harika sohbetlerin bulustugu kütükten bir masaya ne dersiniz? Ya da oturma odanızda retro bir tv sehpasının önünde metal bir sehpaya? Archi Ahsap Atölyesi sizi moda ve nostaljinin bir arada bulundugu bir dünyaya götürüyor! En lezzetli yemeklerin yapıldıgı, temizlik ve ferahlıgın bulustugu bir mutfagınız olsa hiç te fena olmazdı degil mi? Peki sizi her zaman güzel gösteren o canım kıyafetlerinizin söyle tane tane duracagı, aradıgınızı hemen bulabileceginiz bir giyim odasına ne dersiniz? Vee günün sonunda dus yaparken yorgunlugunuzu atacagınız harika banyoya...! Archi Ahsap Atölyesi 60'lı yılları anımsatan birbirinden renkli retro ve günümüz modern tasarımlarıyla evlerinizin yeni gözdesi olacak! Evinize ister nostaljik ister modern veya eklektik bir hava getirecek olan Archi Ahsap Atölyesi'nde kitaplıktan, sehpaya, dresuardan, sifonyere, mutfak dolabından, yatak odasına ve tvünitesine kadar hersey var. 60'lı yılların yeniden yorumlanmasıyla modern hale getirilen ürünlere sahip olabilmek için tek yapmanız gereken Archi Ahsap Atölyesini ziyaret etmek....