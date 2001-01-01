bakış uluslararası çiçekçilik hazır rulo çim üretimi ve peyzaj

BURSA BAKIŞ RULO ÇİM ÜRETİMİ VE PEYZAJ OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ Bursa Orhangazi de 2001 yılında kurulmuş bir işletmedir. sipariş hattı 0224 5724500 GSM :05353583714 RULO ÇİMİLE İLGİLİ HER KONUDA BİLGİ ALABİLİRSİNİZ BÜLENT BAKIŞ

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