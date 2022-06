Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

MOBİLYA VE DEKORASYON DA 48. YIL

Mobilya sektörüne 1967 yılında her tür mobilya ve dekorasyon imalatı ile adım atan firmamız, 1991 yılında İstanbul Modoko mobilyacılar sitesi'nde AKABE MOBİLYA & İÇ MİMARLIK işletme adı ile üretimini yaptığı mobilyaların teşhir ve satışına başlamıştır.

Hâlen BEYS markası ile ürettiği her çeşit Plazma Tv Ünitesi, Duvar Üniteleri, Modern Yatak Odası, Yemek Odaları, Koltuk Takımları, Oturma Odası, Köşe Koltuk Takımı, Mutfak-Banyo Dolapları, Sürgülü Raydolap gibi mobilya ürünlerini Modoko Mobilyacılar Sitesi 5.sk No 191 de AKABE - BEYS İNTERİOR DESİGN showroom adı ile 1000 m2 mağazasında satışa sunmakta, ayrıca Modoko Mobilyacılar Sitesi No:60 ta İç Mimarlık Tasarım ve Uygulama faaliyetlerine BEYS HOME COLLECTİON showroom adı ile devam etmektedir. Her tür ev, işyeri, otel ve villa dekorasyonu çalışmalarını titizlikle yürüten iç mimarlarımızın tasarımlarını kendi fabrikasında üreten firmamız ISO 9001, Bakanlıktan onaylı GARANTİ BELGESİ ve MODOKO GÜVENCE BELGESİ sertifikalarına da sahiptir.