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Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Sultan Country Yatak Odası Takımı, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Sultan Country Yatak Odası Takımı, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Sultan Country Yatak Odası Takımı, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    +1
    Sultan Country Yatak Odası Takımı
    Genç Kız Odası Tasarımı, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Modern Çocuk Odası
    Genç Kız Odası Tasarımı, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Modern Çocuk Odası
    Genç Kız Odası Tasarımı, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Modern Çocuk Odası
    +2
    Genç Kız Odası Tasarımı
    Özel Salon Dekorasyonu (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti İç Dekorasyon
    Özel Salon Dekorasyonu (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti İç Dekorasyon
    Özel Salon Dekorasyonu (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti İç Dekorasyon
    +4
    Özel Salon Dekorasyonu (Kişiye Özel Tasarım)
    Sultan Country Yemek Odası Takımı, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Yemek OdasıMasalar
    Sultan Country Yemek Odası Takımı, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Yemek OdasıMasalar
    Sultan Country Yemek Odası Takımı, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Yemek OdasıMasalar
    +2
    Sultan Country Yemek Odası Takımı
    Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Minimalist Çocuk Odası
    Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Minimalist Çocuk Odası
    Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Minimalist Çocuk Odası
    Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım)
    Sheerwood Countr Tv Unitesi, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    Sheerwood Countr Tv Unitesi, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    Sheerwood Countr Tv Unitesi, Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    +1
    Sheerwood Countr Tv Unitesi
    Hepsini göster: 8 proje

    MOBİLYA VE DEKORASYON DA 48. YIL 

    Mobilya sektörüne 1967 yılında her tür mobilya ve dekorasyon imalatı ile adım atan firmamız, 1991 yılında İstanbul Modoko mobilyacılar sitesi'nde AKABE MOBİLYA & İÇ MİMARLIK işletme adı ile üretimini yaptığı mobilyaların teşhir ve satışına başlamıştır.

    Hâlen BEYS markası ile ürettiği her çeşit Plazma Tv Ünitesi, Duvar Üniteleri, Modern Yatak Odası, Yemek Odaları, Koltuk Takımları, Oturma Odası, Köşe Koltuk Takımı, Mutfak-Banyo Dolapları, Sürgülü Raydolap gibi mobilya ürünlerini Modoko Mobilyacılar Sitesi 5.sk No 191 de AKABE - BEYS İNTERİOR DESİGN showroom adı ile 1000 m2 mağazasında satışa sunmakta, ayrıca Modoko Mobilyacılar Sitesi No:60 ta İç Mimarlık Tasarım ve Uygulama faaliyetlerine BEYS HOME COLLECTİON showroom adı ile devam etmektedir. Her tür ev, işyeri, otel ve villa dekorasyonu çalışmalarını titizlikle yürüten iç mimarlarımızın tasarımlarını kendi fabrikasında üreten firmamız   ISO 9001,  Bakanlıktan onaylı GARANTİ BELGESİ  ve  MODOKO GÜVENCE BELGESİ  sertifikalarına da sahiptir.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • kişiye özel tasarım
    • dekorasyon
    • Ev Mobilyası
    Hizmet alanları
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • mobilya imalat
    • mekan ve mobilya ilişkili tüm alanlar
    • istanbul
    Adres
    Modoko Mobilyacılar Sitesi 5. Sk No:191
    ümraniye Istanbul
    Türkiye
    +90-2163642212 www.beysmobilya.com

    Değerlendirmeler

    ismet aydındal
    Gerçekten çok kaliteli ürünler yapıyorlar. Farklı, ilginç, orjinal fikirler var. Esnaf adamlar ve fiyat ya da ödeme koşullarında yardımcı oluyorlar. Tavsiye ederim.
    neredeyse 6 yıl önce
    sare
    Çok kaliteli ve şık ürünler ✨
    2 yıldan fazla önce
    Mustafa Y
    Müşteri memnuniyetini önceliyorlar. Gayet güzel ve şık tasarımları var.
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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