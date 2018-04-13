Mükemmel bir iç dekorasyon yaratmanın, yüzünüzde gülümseme bırakacak bir duvar kağıdı bulmaktan geçtiğine inanıyoruz. Seçeceğiniz duvar kağıdı ile şıklığı yakalarken dar yaşam alanlarını daha geniş gösterebilir, çocuk odalarında eğlenceli ve renkli bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Çalışma alanlarınızı ise konseptinize uygun duvar kağıdıyla görsel olarak daha çekici bir hale getirebilirsiniz.

Kişiye özel olarak ürettiğimiz dokulu duvar kağıtları dileğiniz ölçülerde hazırlanmaktadır.Ürünlerimiz dokuludur, tam nefes alır, sağlığa zararlı herhangi bir madde içermez, ce sertifikasına sahiptir, su bazlı HP latex mürekkep ile yapılan baskılar kokusuzdur, sağlıklıdır ve özel havalandırma gerektirmez. Bu sebeple baskılarımızda tehlike uyarı etiketleri, tehlikeli hava kirleticiler yoktur ve nikel içermez.Koleksiyonumuzda her zevke, stile ve iç mekan tasarım temalarına uygun duvar kağıtları vardır.

Arkadaşlarımız isteklerinizi gerçekleştirmek için sağlıklı ve güvenli bir ortamda sizler için çalışırken aynı zamanda alışverişinizin her adımında size yardımcı olmak için yanınızdalar. Baskı yöntemimizle, ürün kalitemizle ve yenilikçi bakış açımızla herhangi bir iç mekanı ilham verici bir tasarıma çeviren, yüksek kaliteli, özel bir duvar kağıdına sahip olacaksınız.