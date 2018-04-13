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Dijivol Duvar Kağıtları
Duvar Kağıdı & Boyamaları Ankara
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • KANVAS TABLOLAR, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
    KANVAS TABLOLAR, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
    KANVAS TABLOLAR, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
    +5
    KANVAS TABLOLAR
    Duvar Kağıdı Uygulamaları, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Klasik Duvar & Zemin
    Duvar Kağıdı Uygulamaları, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Modern Duvar & Zemin
    Duvar Kağıdı Uygulamaları, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Modern Duvar & Zemin
    +11
    Duvar Kağıdı Uygulamaları
    TAŞ-DUVAR-RÖLYEF, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Klasik Duvar & Zemin
    TAŞ-DUVAR-RÖLYEF, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Klasik Duvar & Zemin
    TAŞ-DUVAR-RÖLYEF, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Klasik Duvar & Zemin
    +3
    TAŞ-DUVAR-RÖLYEF
    Dijivol İŞLETME, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Ticari alanlar
    Dijivol İŞLETME, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Ticari alanlar
    Dijivol İŞLETME, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Ticari alanlar
    +6
    Dijivol İŞLETME
    MANZARA, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
    MANZARA, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
    MANZARA, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
    +2
    MANZARA
    ÇİÇEKLER, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
    ÇİÇEKLER, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
    ÇİÇEKLER, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
    +5
    ÇİÇEKLER
    Hepsini göster: 11 proje

         Mükemmel bir iç dekorasyon yaratmanın, yüzünüzde gülümseme bırakacak bir duvar kağıdı bulmaktan geçtiğine inanıyoruz. Seçeceğiniz duvar kağıdı ile şıklığı yakalarken dar yaşam alanlarını daha geniş gösterebilir, çocuk odalarında eğlenceli ve renkli bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Çalışma alanlarınızı ise konseptinize uygun duvar kağıdıyla görsel olarak daha çekici bir hale getirebilirsiniz. 

         Kişiye özel olarak ürettiğimiz dokulu duvar kağıtları dileğiniz ölçülerde hazırlanmaktadır.Ürünlerimiz dokuludur, tam nefes alır, sağlığa zararlı herhangi bir madde içermez, ce sertifikasına sahiptir, su bazlı HP latex mürekkep ile yapılan baskılar kokusuzdur, sağlıklıdır ve özel havalandırma gerektirmez. Bu sebeple baskılarımızda tehlike uyarı etiketleri, tehlikeli hava kirleticiler yoktur ve nikel içermez.Koleksiyonumuzda her zevke, stile ve iç mekan tasarım temalarına uygun duvar kağıtları vardır. 

         Arkadaşlarımız isteklerinizi gerçekleştirmek için sağlıklı ve güvenli bir ortamda sizler için çalışırken aynı zamanda alışverişinizin her adımında size yardımcı olmak için yanınızdalar. Baskı yöntemimizle, ürün kalitemizle ve yenilikçi bakış açımızla herhangi bir iç mekanı ilham verici bir tasarıma çeviren, yüksek kaliteli, özel bir duvar kağıdına sahip olacaksınız.

    Hizmetler
    • Dijivol Duvar Kağıtları olarak kişiye özel
    • yüksek kaliteli
    • dokulu ve temiz içerikli duvar kağıtları ile dekorasyonunuzu ilham verici bir iç mekan tasarımına çeviriyoruz
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    2306. Cadde No: 48 GERSAN, Yenimahalle/ANKARA
    06370 Ankara
    Türkiye
    +90-5354646807 dijivol.com
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