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Arkhestone Duvar Kaplamaları
Dekoratörler Ataşehir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Artpietra Kültür Taşı Pizzara, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Taş Bej
    Artpietra Kültür Taşı Pizzara, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Taş Kahverengi
    Artpietra Kültür Taşı Pizzara, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Taş Gri
    +1
    Artpietra Kültür Taşı Pizzara
    Artpietra Kültür Taşı Amorfo, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Beton Bej
    Artpietra Kültür Taşı Amorfo, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Beton Kahverengi
    Artpietra Kültür Taşı Amorfo, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Beton Gri
    +1
    Artpietra Kültür Taşı Amorfo
    Authentic Brick - Kültür Tuğlası, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Tuğla Sarı
    Authentic Brick - Kültür Tuğlası, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Tuğla Kahverengi
    Authentic Brick - Kültür Tuğlası, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Tuğla Gri
    +4
    Authentic Brick - Kültür Tuğlası
    Kaplama Tuğla, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Tuğla Kırmızı
    Kaplama Tuğla, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Tuğla Kırmızı
    Kaplama Tuğla, Arkhestone Duvar Kaplamaları Arkhestone Duvar Kaplamaları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Tuğla Kahverengi
    +31
    Kaplama Tuğla

    Arkhestone Duvar Kaplamaları

    "Yaşam alanlarınıza değer katar..."

    Kurulduğu ilk günden itibaren kaliteli ürün ve hizmet anlayışını hep ön planda tutmayı başarmıştır, hep en iyiyi ve en farklı tasarım, dekorasyon anlayışıyla hareket etmektedir. Güçlü, zengin ve kaliteli ürün yelpazesiyle müşteri memnuniyetine her zaman önem vermiş ve çalışmalarını bu yönde sürdürmüştür. Zengin ürün çeşitliliği ile piyasada yer alan en uygun fiyatları da sizlere yansıtarak ihtiyaçlarınızı tek bir elden gidermeniz konusunda yardımcı olmaktadır. Yılların verdiği deneyim ve tecrübe ile dekorasyon sektöründe yapmış olduğu referanslarıyla ilkelerinden ödün vermeden, Türkiye’nin sayılı firmaları arasına girmiştir. Tüm iç mimari ve dış cephe projelerinizde kullanabileceğiniz dekoratif amaçlı olarak üretilen Artpietra Kültür taşı ve tuğlası, Şahtaş Kaplama Tuğla, Dekoratif Duvar Kaplama Panelleri ile iç ve dış mekânlarınız da eşsiz mekânlar yaratıyoruz. Isı yalıtım malzemelerinin üzerine rahatlıkla uygulama yapılabilmekte olan ürünlerimiz. Tüm konut, villa, idari, kamu, sağlık, sosyal, kültürel yapılarda, Kafe, Pastane, Bar, Mağaza, Restaurant, Spor Salonu, Kuaför salonu, Güzellik Merkezi, Ofis, Daire içlerinde, Tv ünitesi arkasında, duvar dekorasyonu tasarımlarında tercih edilir bir uygulama olmuştur.

    Artpietra Kültür Taşı ve Tuğlası ürünleriyle evinizde, ofisinizde, cafenizde, mağazanıza dekorasyon hizmetleri veren Arkhestone Duvar Kaplamaları özellikle Dekoratif taş, Dekoratif tuğla, Doğal tuğla, Doğaltaş ve panel kaplamaları çeşitleriyle yaptığımız iç mekân ve dış cephe uygulamalarıyla eşsiz mekânlar yaratıyoruz. % 100 el yapımı sırlı seramik ve el yapımı tuğla kaplama modellerimiz ile restorasyon tuğlası, terracotta zemin kaplama ürün grubuyla mekanlarınıza değer katmaktadır. Kaplama Tuğla, Doğal Tuğla, Çıkma Tuğla, Harman Tuğla, Restorasyon tuğlası, klinker tuğla, dekoratif tuğla, kültür tuğlası, yapay tuğla, eski tuğla, eskitme tuğla, barok tuğla, antik tuğla, harman tuğla doku ve uygulama görselleri için web sitemizi ziyaret edebilir. Kaplama tuğla satış ve uygulama fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için 0216 3 244 244 no’lu telefondan müşteri temsilcilerimizle Hafta içi 09:00-18:00 Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında iletişime geçebilirsiniz.

    Ataşehir Showroom

    Arkhestone Duvar Kaplamaları

    3004 Cadde No. 109/B

    Ataşehir / İSTANBUL

    0216 324 42 44

    Hizmet verdiğimiz noktalar;

    Avrupa Yakası

    Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinde,

    Anadolu Yakası

    Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Cafe Dekorasyonu
    • Restaurant dekorasyonu
    • Mağaza dekorasyonu
    • Tuğla duvar Uygulama
    • Taş duvar uygulama
    • Tuğla Kaplama
    • Dekoratif tuğla duvar
    • Kültür Tuğlası Uygulama
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Cadde No:.109/B Ataşehir
    34762 Ataşehir
    Türkiye
    +90-2163244244 www.arkhestone.com
    Yasal mülkiyet

    Taş Duvar Paneli, Ahşap Duvar Paneli, Tuğla Duvar Paneli, Klinker Doğal Tuğla, Poliüretan Çıta ve 3 Boyutlu Duvar Panelleri ile yaklaşık 1000 çeşit ürünü montaj dahil anahtar teslim kusursuz hizmet anlayışıyla sizlere sunuyoruz

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